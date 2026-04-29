Lula determina ampliação do Desenrola, para beneficiar também quem paga em dia

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) solicitou à equipe econômica que ampliasse o escopo do novo programa Desenrola, com o objetivo de incluir cidadãos que, embora apresentem dívidas significativas, ainda conseguem cumprir os pagamentos em dia. De acordo com a Folha de São Paulo, Lula tem uma preocupação especial com os trabalhadores informais, um segmento populacional que tem se mostrado insatisfeito com o governo. Esses trabalhadores, que representam uma parte importante do eleitorado, são considerados um grupo vulnerável à exclusão das políticas públicas voltadas para a população mais endividada.

A equipe econômica está analisando a viabilidade de integrar essa categoria ao novo Desenrola, mas há uma avaliação interna de que a inclusão desses trabalhadores pode ser postergada para uma futura fase do programa. Isso ocorre porque a estimativa é de que o número de pessoas que se enquadraria nessa categoria seria consideravelmente maior, o que tornaria a operacionalização do programa mais complexa. A decisão ainda está sendo discutida dentro do governo, e fontes próximas ao assunto indicam que o pedido de Lula visa reforçar o discurso do governo de que ninguém será deixado para trás.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre o programa, que deve ser anunciado nos próximos dias. No entanto, essa falta de informações gerou apreensão em setores bancários, que temem que a proposta do governo possa, ao contrário do esperado, incentivar o aumento do endividamento, mesmo entre aqueles que continuam pagando suas dívidas de forma regular. O governo, por sua vez, trabalha para oferecer um apoio mais amplo a esses trabalhadores, sem comprometer a sustentabilidade do programa.