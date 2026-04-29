MEC propõe renegociar dívidas do FIES com até 99% de desconto

247 - O Ministério da Educação (MEC) anunciou uma proposta para a renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), que oferece descontos de até 99% para estudantes inscritos no Cadastro Único para Benefícios Sociais (CadÚnico). A medida, que ainda está sendo analisada pelas demais pastas do governo, tem como objetivo proporcionar alívio financeiro a estudantes que estão com pendências no FIES, permitindo que regularizem suas dívidas de forma mais acessível. O presidente Lula (PT) decidiu incluir esses estudantes no novo programa de pagamento de dívidas, que será lançado em breve, informa o jornal O Globo.

De acordo com a proposta do MEC, os descontos e parcelamentos variam conforme o tempo de inadimplência e o cadastramento no CadÚnico. Para estudantes com débitos vencidos e não pagos há mais de 360 dias, que estão inscritos no CadÚnico, a renegociação prevê um desconto de até 99% no valor total da dívida, incluindo o principal e os encargos. Já os estudantes que não fazem parte do CadÚnico terão direito a um desconto de até 77%. Essa proposta oferece a possibilidade de quitação integral da dívida com grandes reduções.

Além disso, a medida também sugere condições favoráveis para quem tem débitos de até 90 dias, com a possibilidade de quitar as dívidas à vista com desconto de até 12% no valor principal. Para aqueles com débitos entre 90 e 180 dias, o parcelamento pode ser feito em até 150 meses, com a eliminação total de juros e multas.

Em março de 2026, a dívida total do FIES somava R$ 89,9 bilhões, sendo que R$ 57,9 bilhões estavam relacionados a contratos inadimplentes. Os estudantes com atraso superior a 360 dias possuem uma média de dívida de R$ 51 mil por contrato, o que justifica a importância de um programa de renegociação que permita a quitação das pendências de forma viável para os beneficiários.

Essas mudanças são vistas como uma tentativa do governo federal de aliviar o fardo financeiro de muitos estudantes e de promover uma regularização dos pagamentos do FIES, sem prejudicar ainda mais os devedores. A medida ainda precisa ser formalizada e está aguardando a análise dos ministérios envolvidos.