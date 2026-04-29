Bradesco cobra dívida de R$ 834 mil de Daniel Vorcaro no cartão de crédito

247 – O Bradesco entrou com uma ação na Justiça de Minas Gerais para cobrar uma dívida de R$ 834 mil de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, referente a débitos em cartões de crédito das bandeiras Mastercard, Visa e American Express.

A informação foi publicada inicialmente pelo portal Metrópoles e repercutida pelo Valor Econômico. Procurados, o Bradesco e a defesa de Vorcaro não quiseram se manifestar.

Vorcaro está preso por supostas fraudes financeiras. O caso ganha ainda mais repercussão porque declarações de Imposto de Renda do banqueiro, que vazaram da CPI do INSS, apontam que ele declarou R$ 570 milhões de renda em 2024 e que seu patrimônio chegou a R$ 2,64 bilhões naquele ano.

A cobrança judicial expõe mais um capítulo da crise envolvendo o controlador do Banco Master, que se tornou conhecido não apenas por sua atuação no mercado financeiro, mas também pelo estilo de vida luxuoso.

Segundo a reportagem, circularam na internet vídeos de seu noivado na Itália, da festa de 15 anos de sua filha e relatos sobre eventos em um resort em Trancoso, na Bahia.

O caso também se soma a outras cobranças judiciais envolvendo personagens ligados ao sistema financeiro. O ex-CEO do BRB, Paulo Henrique Costa, também enfrenta ações por dívidas relacionadas a cartão de crédito e crédito consignado.

Como mostrou o Valor, o BRB cobra de seu ex-funcionário um total de R$ 1,9 milhão referente a esses empréstimos.