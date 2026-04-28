PT pressiona Banco Central sobre mansão de Flávio Bolsonaro

247 - Deputados do Partido dos Trabalhadores intensificaram a pressão institucional ao solicitar ao Banco Central informações detalhadas sobre o financiamento imobiliário que permitiu a aquisição de uma mansão em Brasília pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A operação, avaliada em cerca de R$ 6 milhões, envolve taxas de juros entre 3,65% e 4,85% ao ano, valores que motivaram questionamentos sobre eventual discrepância em relação ao mercado. A iniciativa foi revelada nesta terça-feira (28) pela coluna do jornalista Igor Gadelha.

O requerimento foi protocolado na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. O pedido partiu dos deputados Rogério Correia (PT-MG), Ana Pimentel (PT-MG) e Juliana Cardoso (PT-SP), que buscam esclarecer as condições oferecidas pelo Banco Regional de Brasília (BRB) na concessão do crédito.

Questionamentos sobre juros e condições de mercado

No documento encaminhado à comissão, os parlamentares solicitam que o Banco Central informe se as taxas aplicadas ao financiamento estavam alinhadas às práticas vigentes no período. A preocupação central envolve a possibilidade de condições mais vantajosas do que aquelas normalmente oferecidas a clientes em operações semelhantes.

Os deputados também pedem esclarecimentos sobre eventual tratamento diferenciado na concessão do crédito. O objetivo é verificar se houve favorecimento no processo que viabilizou a compra do imóvel pelo senador, apontado como pré-candidato à Presidência da República pelo PL.

Referência a escândalo bancário

O requerimento menciona ainda episódios recentes envolvendo o sistema financeiro. Segundo o texto, investigações relacionadas ao Banco Master expuseram relações consideradas inadequadas entre agentes do setor bancário e figuras públicas.

“Em 2025, tornou-se público o escândalo envolvendo o Banco Master, que evidenciou relações escusas entre o banqueiro Daniel Vorcaro com agentes públicos, dentre eles com Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, ex-Presidente do Banco de Brasília, preso no bojo da Operação Compliance Zero, sob relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro André Mendonça. Conforme noticiado pelo Jornal Metrópoles, Paulo Henrique era presidente do Banco de Brasília quando Flávio Bolsonaro obteve o financiamento a juros reduzidos para a compra de sua mansão”, diz o requerimento.

Estratégia política para 2026

O movimento também se insere em uma estratégia mais ampla do PT para o cenário eleitoral de 2026. De acordo com a mesma coluna de Igor Gadelha, integrantes do partido planejam construir uma narrativa política que associe Flávio Bolsonaro a práticas do sistema político tradicional.

A linha de atuação foi apresentada pelo publicitário Raul Rabelo, responsável pelo marketing da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante o 8º congresso nacional do PT. A orientação envolve caracterizar o adversário como representante de interesses consolidados e alvo de críticas relacionadas à sua trajetória política.

O pedido de informações ao Banco Central deve ampliar o debate sobre transparência em operações financeiras envolvendo agentes públicos e pode influenciar o ambiente político nos próximos meses.