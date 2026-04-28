Com Lula forte no 1º turno e empatado no 2º, pesquisa Atlas aponta disputa acirrada em 2026

247 - A pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta terça-feira (28) aponta disputa acirrada em 2026 e revela um cenário marcado por polarização persistente, com equilíbrio entre os principais candidatos e elevada rejeição entre os líderes políticos.

Avaliação de governo e aprovação

O levantamento mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 46,8% de aprovação, enquanto 52,5% desaprovam sua gestão.

Na avaliação geral do governo, 51,3% classificam a administração como ruim ou péssima, enquanto 42% consideram ótima ou boa, indicando um cenário de desgaste político relevante.

Polarização se mantém

A pesquisa indica que a polarização segue como principal característica do cenário eleitoral. Em uma simulação com os mesmos candidatos de 2022, Lula aparece com 45,2% das intenções de voto, contra 45% de Jair Bolsonaro (PL), configurando empate técnico. Jair Bolsonaro, no entanto, está inelegível e cumpre prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado.

O dado reforça a manutenção de um cenário dividido entre os dois principais campos políticos do país.

Cenários de primeiro turno

No principal cenário de primeiro turno, Lula lidera com 46,6%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 39,7%. Outros nomes aparecem com percentuais menores, como Renan Santos (5,3%), Ronaldo Caiado (3,3%) e Romeu Zema (3,1%).

Quando o candidato governista é Fernando Haddad (PT), ele registra 40,5%, contra 39,2% de Flávio Bolsonaro, mantendo a disputa em patamar equilibrado.

Disputa no segundo turno

Nas simulações de segundo turno, Lula aparece em empate técnico com Flávio Bolsonaro, com 47,5% contra 47,8%.

Contra Jair Bolsonaro, Lula teria vantagem, com 48% frente a 46,8%. O presidente também venceria outros nomes testados, como Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Renan Santos.

Sem Lula na disputa, Flávio Bolsonaro aparece à frente tanto de Fernando Haddad, com 48,1% contra 44,3%, quanto de Geraldo Alckmin (PSB), por 47,5% a 45,9%.

Alta rejeição entre candidatos

A pesquisa também mostra níveis elevados de rejeição. Lula lidera nesse indicador, com 51%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 49,8%, e Jair Bolsonaro, com 44,9%.

Outros nomes também apresentam rejeição significativa, como Renan Santos (42,2%), Fernando Haddad (41,9%), Romeu Zema (40,9%) e Ronaldo Caiado (38,7%).

Cenário aberto

O conjunto dos dados aponta para uma eleição aberta, com margens estreitas nos principais cenários e forte polarização. A combinação entre competitividade elevada e altos índices de rejeição sugere uma disputa imprevisível e altamente dependente da evolução do cenário político ao longo dos próximos meses.

Metodologia

A pesquisa ouviu 5.008 pessoas entre os dias 22 e 27, com margem de erro de 1 ponto percentual e nível de confiança de 95%, conforme registro no TSE sob o número BR-07992/2026.