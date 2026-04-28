Aprovação de Lula tem ligeira melhora e chega a 46,8%, aponta AtlasIntel

247 - A aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentou leve crescimento e atingiu 46,8%, enquanto a desaprovação chegou a 52,5%, segundo levantamento AtlasIntel/Bloomberg divulgado nesta terça-feira (28).

Os números indicam uma melhora na avaliação do presidente em relação ao mês de março, quando a desaprovação era de 54% e a aprovação, de 46%. Apesar da maioria ainda avaliar negativamente o governo, o índice positivo apresentou avanço no período.

A pesquisa também evidencia a variação da popularidade de Lula ao longo do ano eleitoral. Em janeiro, o presidente alcançou seu maior nível de aprovação, com 49%, frente a uma desaprovação de 51%. Já em fevereiro, a aprovação caiu para 47%, enquanto a desaprovação subiu para 52%.

Metodologia

O levantamento foi realizado entre os dias 22 e 27 de abril, com 5.008 entrevistados, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi conduzida com recursos próprios do instituto e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-07992/2026.