PT apresentará Lula “rejuvenescido” e “equilibrado” na campanha presidencial

247 - A estratégia do Partido dos Trabalhadores para a eleição de 2026 busca apresentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva como um líder experiente, equilibrado e conectado com o futuro, reforçando sua capacidade de conduzir um novo projeto de país. De acordo com informações do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, o plano foi detalhado durante o 8º congresso nacional do PT, em Brasília, onde o publicitário Raul Rabelo expôs os principais eixos da campanha de reeleição.

Durante o painel realizado no domingo (26), Rabelo apresentou um conjunto de características identificadas em pesquisas de opinião como desejadas pelos eleitores. Entre os atributos destacados estão “rejuvenescido”, “experiente”, “equilibrado”, “firme” e “respeitado”.

Segundo o marqueteiro, a ideia central é consolidar a imagem de Lula como um líder capaz de unir experiência política e visão de futuro. “Aqui tem um pouco, um arcabouço de atributos, vamos dizer assim. Que Lula é esse? O que as pessoas estão querendo ver no Lula? Pelo menos nas pesquisas, a gente vê. É o Lula que é condutor do futuro, é o Lula condutor de projeto de país. As pessoas olham para Lula e têm que identificar isso. O cara que fez, está fazendo, mas está apontando para o futuro”, afirmou.

Ênfase em vitalidade e capacidade física

Outro ponto central da estratégia é reforçar a imagem de vitalidade do presidente, especialmente diante das críticas da oposição relacionadas à sua idade. Rabelo destacou que Lula mantém boa condição física e mental aos 80 anos.

“Temos um Lula rejuvenescido e conectado, um Lula que está saudável aos 80 anos de idade. Todo mundo vê Lula malhando bem, com força física, força mental. Eu tive a oportunidade de ter algumas conversas com ele e vi como ele está bem, assim, fico muito feliz de ver a força dele, a capacidade dele”, declarou o publicitário.

Combate ao etarismo na disputa eleitoral

A campanha também inclui ações para neutralizar ataques baseados na idade do presidente. Nesse contexto, a primeira-dama Janja tem divulgado vídeos que mostram Lula praticando atividades físicas, como corrida e exercícios, com o objetivo de evidenciar sua disposição.