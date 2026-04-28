Embraer bomba no governo Lula e tem recorde de pedidos de novas aeronaves

247 – A Embraer registrou um crescimento expressivo de 22% em sua carteira de pedidos no primeiro trimestre de 2026, alcançando US$ 32,1 bilhões e estabelecendo o sexto recorde histórico consecutivo da companhia. Os dados foram divulgados pela Agência Brasil e refletem o avanço da fabricante brasileira em meio à retomada do setor aéreo.

O desempenho foi impulsionado principalmente pela aviação comercial, que apresentou aumento de 50% nos pedidos e acumulou uma carteira de US$ 15 bilhões. O resultado evidencia a crescente demanda global por aeronaves eficientes e de médio porte, segmento no qual a Embraer tem forte presença.

Aviação comercial lidera crescimento

Um dos principais destaques do trimestre foi a expansão das vendas para o mercado europeu. A companhia aérea finlandesa Finnair firmou um acordo que pode chegar a 46 aeronaves do modelo E195-E2, sendo 18 unidades relacionadas diretamente ao período, incluindo encomendas firmes, opções e direitos de compra.

Expansão da Embraer no governo Lula (Photo: Brasil 247)

Esse movimento reforça a competitividade internacional da Embraer e sua capacidade de conquistar novos contratos em mercados estratégicos.

Entregas avançam e reforçam projeções

No primeiro trimestre, a Embraer entregou 44 aeronaves considerando todas as suas unidades de negócios, um aumento de 47% em relação às 30 entregas registradas no mesmo período de 2025. Esse volume corresponde a 16% da meta anual da empresa.

Para 2026, a estimativa da companhia é entregar entre 240 e 255 aeronaves, somando os segmentos de aviação executiva e comercial.

Aviação executiva mantém liderança global

Outro ponto de destaque foi o desempenho da linha Phenom 300, que foi novamente reconhecida como o jato leve mais vendido do mundo. Este é o 14º ano consecutivo em que o modelo lidera o ranking global, consolidando a posição da Embraer nesse segmento.

Serviços e suporte também batem recorde

Além das vendas de aeronaves, o segmento de Serviços & Suporte atingiu um novo patamar histórico, com receitas na casa de US$ 5,1 bilhões, registrando crescimento de 11% em relação ao ano anterior.

O conjunto dos resultados indica um momento de forte expansão para a Embraer, com aumento consistente de pedidos, entregas e receitas, reforçando o papel estratégico da indústria aeronáutica brasileira no cenário global.