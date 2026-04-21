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      Lula destaca atuação da Embraer em Portugal e aponta empresa como exemplo de parceria estratégica

      Presidente ressaltou papel da fabricante brasileira para o desenvolvimento local e a cooperação econômica entre as duas nações

      Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Foto: REUTERS/Adriano Machado)

      247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (21), em Lisboa, que a atuação da Embraer em Portugal representa um exemplo relevante de cooperação econômica entre os dois países. A declaração foi feita durante pronunciamento conjunto com o primeiro-ministro português, Luís Montenegro. As informações são da RT Brasil.

      Segundo Lula, a presença da fabricante brasileira contribui para o desenvolvimento local e aproveita a qualificação da mão de obra portuguesa. "A Embraer é a demonstração mais bem-sucedida de uma empresa brasileira que está aqui ajudando a construir coisas em Portugal, aproveitando uma mão de obra altamente qualificada e que pode crescer", declarou.

      A empresa ampliou gradualmente suas operações no país desde a instalação no Parque da Indústria Aeronáutica de Évora, em 2008. Em agosto do ano passado, houve reforço de investimentos com a implantação da subsidiária Atech, voltada ao controle de tráfego aéreo e à integração de sistemas de defesa.

      Expansão industrial e projetos de defesa

      Em dezembro, o ministro da Defesa de Portugal, Nuno Melo, e o presidente da Embraer Defesa & Segurança, Bosco da Costa Júnior, firmaram uma carta de interesse para a instalação de uma fábrica do avião A-29N Super Tucano na cidade de Beja.

      O projeto busca atender demandas da defesa portuguesa e de outros países europeus por meio de acordos bilaterais. A iniciativa se insere em um contexto de ampliação da presença industrial brasileira em território português, com possibilidade de novos investimentos por empresas do Brasil.

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