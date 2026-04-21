Lula critica União Europeia por “sufocar” agricultura do Mercosul

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez, nesta terça-feira (21), uma dura cobrança à União Europeia ao criticar o que classificou como um sufocamento, por parte dos europeus, da agricultura brasileira e dos países do Mercosul, no contexto do acordo comercial entre os blocos.

Segundo Lula, os setores agrícolas não competem entre si, e não faz sentido que os europeus busquem sufocar seus parceiros.

"Não temos agriculturas competitivas, temos muita similaridade e complementaridade entre nossas agriculturas, é sempre uma bobagem acreditar que um vai acabar com a agricultura do outro", disse Lula em coletiva de imprensa em Portugal, ao lado do primeiro-ministro português, Luis Montenegro.

"Comércio internacional só dá resultado se você não quiser sufocar seu cliente", acrescentou Lula.

Ainda sobre comércio internacional, Lula afirmou que o Brasil não possui preferência entre China ou Estados Unidos, e busca estabelecer relações comerciais com todos os países.

Ele também fez um aceno ao presidente dos EUA, Donald Trump, ao declarar que, caso Brasil e Portugal se enfrentem na Copa do Mundo, gostaria de assistir à partida ao lado de Montenegro e do americano.