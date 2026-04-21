"Portugal e Brasil vivem o seu melhor momento da relação", diz Lula

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (21), em Lisboa, que Brasil e Portugal atravessam o melhor momento de suas relações bilaterais. A declaração foi feita durante visita de Estado ao país europeu. Ao lado do primeiro-ministro português, Luís Montenegro, o mandatário brasileiro destacou a importância histórica da parceria entre os dois países e defendeu o fortalecimento do multilateralismo em meio a um cenário internacional marcado por conflitos.

Lula afirmou que "é importante lembrar que hoje nós temos a maior quantidade de conflitos da história depois da Segunda Guerra Mundial". O presidente também criticou a ausência de mecanismos eficazes para mediação internacional. Segundo ele, "não tem uma única instituição capaz de falar a palavra paz", ao comentar o papel das organizações globais diante das guerras em curso.

Relações históricas e comunidade brasileira

Lula destacou os vínculos históricos entre Brasil e Portugal e mencionou o fluxo migratório recente de brasileiros para o país europeu. Segundo ele, trabalhadores brasileiros têm contribuído para a economia portuguesa e são reconhecidos por sua capacidade de adaptação. O presidente também mencionou a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e defendeu maior valorização da língua comum entre os países membros.

"A surpresa é que para o Brasil mandar a gente para cá, tem vindo muita gente, já mais profissionalmente, sofisticadamente formado, tem vindo setor de classe média que tem comprado casas aqui em Portugal e tem vindo muita gente para trabalhar. E uma coisa eu posso te assegurar, Primeiro-Ministro. Se tem um povo trabalhador, é o povo brasileiro. Se tem um povo que gosta de trabalhar e que aprende com muita facilidade a fazer as coisas, pode ter certeza que é o povo brasileiro", afirmou o presidente.

Acordo com União Europeia e investimentos

Lula ressaltou o papel de Portugal como ponto estratégico para a inserção do Brasil no mercado europeu, especialmente com a entrada em vigor do acordo entre Mercosul e União Europeia. O presidente afirmou que o país europeu pode se consolidar como "porta de entrada dos interesses empresariais brasileiros".

Ele também defendeu que parte dos investimentos ligados ao acordo seja realizada em território português, com participação de empresas brasileiras. Como exemplo, citou a atuação da Embraer em Portugal, considerada por ele uma experiência bem-sucedida de cooperação industrial.

O chefe do Executivo brasileiro destacou ainda o potencial econômico do acordo, que envolve um mercado de cerca de 750 milhões de pessoas e um Produto Interno Bruto de 22 trilhões de dólares. Segundo ele, a parceria deve seguir o princípio de benefício mútuo entre as partes.

Multilateralismo e comércio internacional

Durante o discurso, Lula voltou a defender o fortalecimento de instituições multilaterais e criticou o avanço do protecionismo. Ele afirmou que o Brasil busca manter relações comerciais com diferentes países, sem alinhamentos exclusivos.

O presidente também mencionou a necessidade de reformar organismos internacionais, como o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), e de retomar o funcionamento da Organização Mundial do Comércio.