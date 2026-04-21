Portugal representa a "porta de entrada" dos interesses empresariais brasileiros na UE, afirma Lula

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (21), em Lisboa, que Portugal representa a "porta de entrada dos interesses empresariais brasileiros" na União Europeia (UE). A declaração foi feita após reunião com o primeiro-ministro Luís Montenegro. As informações são do SBT News.

Segundo Lula, o papel estratégico de Portugal tende a ganhar força com o avanço do acordo entre Mercosul e União Europeia. O presidente afirmou que pretende mobilizar ministérios e o setor produtivo para ampliar a presença de empresas brasileiras no país europeu e consolidar parcerias industriais.

"[...] É muito importante [que] parte das coisas que o Brasil vai negociar com a União Europeia possa ser construída aqui em Portugal, porque, aí sim, estaremos fazendo parceria séria, fazendo que seja um jogo de ganha-ganha. Não queremos que Portugal seja apenas a porta de entrada. Queremos que Portugal seja a porta da construção de uma parceria robusta", declarou aos jornalistas.

Como exemplo de cooperação, Lula citou a atuação da Embraer em território português. "A Embraer é a demonstração mais bem-sucedida de uma empresa brasileira que está ajudando a construir coisas em Portugal", declarou.

Acordo Mercosul-UE

Ao comentar o acordo entre Mercosul e União Europeia, o presidente afirmou que a implementação provisória terá início em 1º de maio. Ele também criticou a tentativa do Parlamento Europeu de barrar a medida. "O Parlamento Europeu entrou com recurso na justiça da União Europeia para tentar evitar, o que eu acho um erro, um equívoco muito grande", disse.

Lula defendeu que o acordo trará benefícios para ambos os lados e rejeitou a ideia de concorrência desigual no setor agrícola. "Não temos agricultura competitiva. Temos muita similaridade entre nossa agricultura. Temos complementaridade entre nossa agricultura. É sempre uma bobagem achar que um vai acabar com a agricultura do outro. Não é assim que se faz comércio internacional. O comércio internacional só dá resultado se você não quiser sufocar o teu cliente", afirmou.

A agenda do presidente inclui compromissos em Portugal após passagens pela Espanha e pela Alemanha. Lula também tem reunião prevista com o presidente português, António José Seguro, que assumiu o cargo em março.