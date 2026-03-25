“Este era um casamento há muito tempo esperado”, diz Lula ao celebrar parceria LATAM-Embraer

Por Leonardo Attuch, 247 — O presidente Lula afirmou nesta quarta-feira (25), em São Carlos (SP), que a parceria entre a LATAM e a Embraer representa “um casamento há muito tempo esperado”, ao participar de evento no Centro de Manutenção de Aeronaves da companhia, o maior da América do Sul. A agenda reuniu autoridades e executivos em meio a anúncios de expansão da aviação e fortalecimento da indústria aeronáutica brasileira.

“Era um casamento esperado há muito tempo”, disse o presidente, ao destacar a convergência entre a maior operadora aérea da América Latina e a principal fabricante brasileira de aeronaves.

A visita ocorre em um momento de forte expansão da LATAM no país, com investimentos estimados em US$ 4 bilhões entre 2023 e 2026, ampliação da frota e aumento da conectividade aérea nacional e internacional.

Integração entre indústria e mercado aéreo

Durante seu discurso, Lula enfatizou que o Brasil precisa não apenas produzir aeronaves, mas também ampliar sua presença no transporte aéreo global, conectando mercados e atraindo fluxos internacionais.

“O Brasil tem fronteira com quase todos os países da América do Sul. E, se a gente não oferece a oportunidade de visita ao Brasil, eles vão para outro país, vão para os Estados Unidos.”

O presidente também chamou atenção para o potencial de expansão das rotas internacionais, especialmente em regiões populosas fora do eixo tradicional da aviação.

“Na Ásia, se você coloca avião para voar, veja: a Nigéria tem 240 milhões de habitantes, a Etiópia tem 126 milhões de habitantes, o Egito tem 105 milhões de habitantes. Nós estamos falando de mais de 400 milhões de habitantes só em três países.”

A fala reforça a visão de integração entre política industrial, turismo e conectividade global, alinhada à estratégia de “mais Brasil nos céus”.

LATAM aposta na Embraer e anuncia expansão

O CEO da LATAM Brasil, Jerome Cadier, classificou o momento como simbólico para a companhia e para o setor aéreo, descrevendo o evento como um “dia de festa”.

“A gente está vendo uma partezinha daquilo que é esse sonho. É muito, muito gratificante ver esse momento presente, num momento tão importante não só para o estado de São Paulo, mas para o Brasil”, afirmou.

Ele também destacou que a incorporação dos aviões E195-E2 da Embraer permitirá ampliar a operação da empresa no país e abrir novas rotas já a partir do fim deste ano.

A LATAM anunciou a encomenda de até 74 aeronaves do modelo E195-E2, sendo 24 pedidos firmes, em um investimento estimado em US$ 2,1 bilhões a preço de tabela. As primeiras entregas estão previstas para o último trimestre de 2026.

São Carlos como polo estratégico

O vice-presidente Geraldo Alckmin destacou o papel da infraestrutura pública na consolidação de São Carlos como um dos principais polos aeronáuticos do país.

Há 25 anos, lembrou, já defendia que a ampliação da pista do aeroporto local atrairia um centro de manutenção para a cidade — o que acabou se concretizando com a instalação do complexo da LATAM.

“Hoje é um dia especial. A maior operadora latino-americana, que é a LATAM, e uma das maiores indústrias aeronáuticas do mundo, topo da engenharia aeronáutica brasileira, que é a Embraer, se unem. É uma demonstração prática de quem acredita no Brasil.”

Ele sintetizou o impacto da parceria de forma direta: “Com os aviões da Embraer, a LATAM vai voar mais alto ainda.”

Investimentos, empregos e inovação

O Centro de Manutenção da LATAM em São Carlos completa 25 anos como o maior da América do Sul, concentrando cerca de 60% das manutenções do grupo. O complexo possui 95 mil metros quadrados, nove hangares e capacidade para atender até 16 aeronaves simultaneamente.

A unidade gera mais de 2 mil empregos diretos e integra um movimento mais amplo de expansão da companhia no Brasil. Nos últimos cinco anos, a LATAM ampliou seu quadro de funcionários de 18 mil para 22,5 mil trabalhadores diretos no país.

Além disso, foram investidos mais de US$ 32 milhões no centro de manutenção e cerca de R$ 78 milhões em pesquisa, desenvolvimento e inovação, com foco em digitalização e descarbonização.

A empresa também inaugurou, em dezembro de 2024, a Escola LATAM de Mecânicos, que já conta com mais de 200 alunos em formação, sendo 32% mulheres.

Parceria estratégica e projeção global

A articulação entre LATAM e Embraer representa um movimento estratégico que conecta produção industrial, operação aérea e inovação tecnológica. A incorporação dos jatos E2 não apenas fortalece a indústria nacional, como amplia a capacidade da companhia de explorar novos mercados.

Ao mesmo tempo, a cooperação entre LATAM e Delta na área de manutenção aeronáutica deve abrir novas oportunidades de negócios e reforçar a integração internacional do setor.

A agenda em São Carlos evidencia um momento de convergência entre investimento privado, política industrial e expansão da aviação, com impacto direto na geração de empregos, no desenvolvimento tecnológico e na projeção do Brasil no cenário global.