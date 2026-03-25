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      Lula: eleição será disputa entre "verdade e mentira" no Brasil

      Presidente fez declaração durante visita a fábrica de trens em Araraquara e ressaltou cenário de polarização política

      19.03.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de abertura da Caravana Federativa, no Expo Center Norte. São Paulo - SP.  Foto: Ricardo Stuckert / PR (Foto: Ricardo Stuckert)

      247O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira (25) que a eleição de 2026 deverá ser marcada por um confronto direto entre “verdade e mentira” no Brasil. A declaração foi feita durante visita às instalações da fábrica de trens da CRRC, em Araraquara, no interior de São Paulo.

      Ao discursar no evento, Lula utilizou comparações para destacar o que considera o eixo central do debate político nos próximos anos. “Esperem porque esse ano a verdade vai ter que derrotar a mentira nesse país. Não é Corinthians e Palmeiras, ou China e EUA. Esse ano é entre a verdade e a mentira”, afirmou.

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