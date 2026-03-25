Lula é escoltado por F-39 Gripen produzido no Brasil e destaca "passo importante para a soberania nacional"

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi escoltado pelo caça F-39E Gripen, primeira aeronave supersônica montada no Brasil, durante agenda oficial realizada nesta quarta-feira (25), no aeródromo da Embraer, em Gavião Peixoto (SP). A apresentação do modelo simboliza um marco para a indústria aeroespacial e de defesa nacional.

O evento reuniu autoridades civis, militares e representantes das empresas envolvidas no projeto. Durante a ocasião, Lula enfatizou a importância do avanço tecnológico alcançado com a produção do caça no país. “Eu acho que o Brasil marca um tempo importante hoje. No ponto de vista tecnológico, no posto de vista aeroespacial. Isso demonstra que o Brasil está dando um passo muito importante para a conquista da sua soberania, da área da defesa”, afirmou.

Desenvolvido por meio de uma parceria entre a empresa sueca Saab e a Embraer, o F-39E Gripen é o primeiro caça supersônico integralmente montado em território brasileiro. O programa prevê a aquisição de 36 aeronaves, sendo 15 produzidas no Brasil, com investimento total estimado em US$ 4 bilhões (aproximadamente R$ 21,25 bilhões).

De acordo com o governo federal, o projeto insere o Brasil em um grupo seleto de países com capacidade de desenvolver e fabricar aeronaves de combate de alta complexidade, algo inédito na América Latina. O modelo conta com sistemas avançados de combate e elevada capacidade operacional em diferentes cenários.

O processo de montagem do primeiro caça nacional levou cerca de três anos. Entre suas características, o Gripen pode atingir até 16 mil metros de altitude e alcançar velocidades de até 2.400 km/h, reduzindo significativamente o tempo de deslocamento entre grandes cidades, como o trajeto entre Rio de Janeiro e São Paulo, que pode ser percorrido em cerca de 12 minutos.

A apresentação contou ainda com a presença da embaixadora da Suécia no Brasil, Karin Wallensteen; do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Filho; do comandante da Força Aérea Brasileira, tenente-brigadeiro Marcelo Kanitz Damasceno; além de executivos das empresas envolvidas no desenvolvimento da aeronave.