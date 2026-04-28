AtlasIntel mostra empate entre Lula e Flávio Bolsonaro no 2º turno

247 - Um eventual segundo turno das eleições presidenciais mostra equilíbrio entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), com leve vantagem numérica para o parlamentar, mas dentro da margem de erro. Segundo levantamento divulgado nesta terça-feira (28), Flávio aparece com 47,8% das intenções de voto, enquanto Lula soma 47,5%, configurando empate técnico. A diferença de 0,3 ponto percentual está dentro da margem de erro de 1 ponto percentual, o que impede a definição de um favorito nesse cenário específico.

Lula lidera em outros cenários simulados

Nos demais cenários testados com Lula como candidato, o presidente aparece numericamente à frente de todos os adversários. Contra Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível e em prisão domiciliar, Lula registra 48%, contra 46,8%.

Diante do ex-governador Romeu Zema (Novo), Lula marca 47,4%, enquanto o adversário soma 46,5%, também dentro da margem de erro. Já contra Ronaldo Caiado (PSD), a vantagem é mais ampla: 46,8% contra 42,2%. Em confronto com Renan Santos (Missão), Lula chega a 47,1%, contra 29,5%.

Percepção do eleitor e cenários sem Lula

A pesquisa também avaliou o nível de preocupação dos eleitores com possíveis resultados. A reeleição de Lula é vista como o cenário mais preocupante por 47,3% dos entrevistados, enquanto 45,4% apontam a eleição de Flávio Bolsonaro como motivo de apreensão. Outros 7,2% consideram ambos igualmente preocupantes.

Sem Lula na disputa, Flávio Bolsonaro amplia sua vantagem sobre nomes ligados ao governo. Contra Fernando Haddad (PT), o senador registra 48,1%, ante 44,3%. Já frente ao vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), Flávio tem 47,5%, contra 45,9%.

Rejeição elevada entre principais nomes

Os índices de rejeição seguem elevados entre os principais pré-candidatos. Lula lidera com 51%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 49,8%. Jair Bolsonaro aparece com 44,9%, enquanto Renan Santos tem 42,2%. Fernando Haddad registra 41,9%, Romeu Zema 40,9% e Ronaldo Caiado 38,7%.

Segurança e economia

Na avaliação por áreas de governo, Flávio Bolsonaro aparece com vantagem em temas como segurança pública e economia. A maior diferença ocorre no combate à criminalidade e ao tráfico de drogas, com 51% para o senador contra 44% de Lula.

O parlamentar também lidera em equilíbrio fiscal e controle de gastos (49% a 44%) e no combate à corrupção (49% a 44%). Em áreas como impostos, infraestrutura e economia, a vantagem é menor, mas ainda favorável a Flávio.

Por outro lado, temas como educação, saúde, política externa e democracia apresentam equilíbrio entre os dois candidatos. Na pauta ambiental, há empate numérico, com 48% para cada lado.

Metodologia da pesquisa

O levantamento AtlasIntel foi realizado entre os dias 22 e 27 de abril de 2026, com 5.008 entrevistados em todo o país. A coleta foi feita por meio de recrutamento digital aleatório, conhecido como método Atlas RDR. A margem de erro é de 1 ponto percentual, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07992/2026.