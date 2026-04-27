Eleição está nas mãos do Flavio Bolsonaro, mas ele pode jogar fora, diz Ciro Nogueira

247 – Em jantar promovido pelo grupo Esfera, o senador Ciro Nogueira (Progressistas) afirmou que a próxima eleição presidencial “está nas mãos do Flavio Bolsonaro (PL-RJ), mas ele pode jogar fora”, ao avaliar o cenário político e o papel do senador como possível candidato competitivo no campo da direita.

Segundo Ciro, Flavio reúne condições para consolidar uma candidatura com apoio do Centrão, mas isso dependerá de sua capacidade de liderar um movimento de pacificação. “Tem tudo para ter o nosso apoio, mas precisa mostrar que vai unificar o País”, declarou.

O senador também fez uma leitura sobre o resultado da eleição de 2022 e suas implicações para 2026. Para ele, “o Brasil elegeu Lula para derrotar Bolsonaro e hoje pode eleger Flávio para derrotar Lula”, indicando uma possível inversão de dinâmica eleitoral marcada pela rejeição ao adversário.

Ciro criticou ainda a permanência do tema dos atos de 8 de janeiro no debate político. “Ninguém aguenta mais esse 8 de janeiro que não acaba mais”, afirmou, defendendo que o País precisa superar o episódio e focar no futuro. “É preciso olhar pra frente e unificar o Brasil”, acrescentou.

No campo legislativo, o senador apontou que a disputa para o Senado em 2026 deve ser fortemente influenciada pelo debate sobre o Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, a posição dos candidatos em relação à Corte será determinante. “A eleição para o Senado vai passar pelo tema STF”, disse.

Ciro foi ainda mais enfático ao afirmar que o posicionamento sobre eventuais processos contra ministros será central na campanha. “Ninguém vai se eleger senador sem dizer se vai ou não apoiar impeachment de ministro do Supremo”, concluiu.