Governo Lula amplia crédito para caminhoneiros autônomos

247 - O governo amplia crédito para caminhoneiros autônomos ao preparar a segunda fase do programa Move Brasil, com previsão de liberar mais R$ 10 bilhões para renovação de frota. A iniciativa busca facilitar a troca de caminhões por meio de financiamento com condições mais acessíveis, fortalecendo o transporte rodoviário de cargas no país. O anúncio está previsto para esta quinta-feira (30), em cerimônia no Palácio do Planalto.

A nova rodada de investimentos dá continuidade ao programa lançado em dezembro de 2025, quando foram disponibilizados R$ 10 bilhões para caminhoneiros autônomos, cooperativas e empresas do setor. A operação é conduzida pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), com taxas de juros inferiores às praticadas no mercado.

Além das condições facilitadas, o financiamento prevê prazo de até 60 meses para pagamento, com carência de seis meses antes do início das parcelas. O objetivo é ampliar o acesso ao crédito e incentivar a modernização da frota nacional.

Dados do BNDES indicam que, até o início de março, o Move Brasil havia realizado 4.620 operações. Desse total, a maior parte dos recursos foi direcionada à compra de caminhões novos por empresas transportadoras, somando R$ 4,9 bilhões em 4.380 operações.