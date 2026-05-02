Petrobras amplia produção de combustíveis em 6,4% no 1º trimestre

247 - A produção de combustíveis da Petrobras avançou 6,4% no primeiro trimestre de 2026, em relação ao mesmo período do ano passado, impulsionada pelo maior uso das refinarias da estatal. A companhia produziu 1,81 milhão de barris por dia de derivados entre janeiro e março.

De acordo com relatório de produção divulgado pela Petrobras ao mercado na noite de quinta-feira (30), o desempenho também representou alta de 6,7% na comparação com o quarto trimestre de 2025. A empresa atribuiu o avanço à elevada disponibilidade do parque de refino, cujo Fator de Utilização Total, conhecido como FUT, chegou a 95% no período.

O indicador mostra uma aceleração relevante da operação das refinarias. No trimestre imediatamente anterior, o FUT havia sido de 89%. No primeiro trimestre de 2025, estava em 90%. A maior utilização das unidades de refino ajudou a ampliar a oferta de derivados, especialmente de diesel, principal combustível produzido pela estatal.

A produção de diesel somou 715 mil barris por dia no primeiro trimestre. O volume representa crescimento de 7,7% em relação ao mesmo intervalo de 2025 e avanço de 7,4% sobre os três últimos meses do ano passado.

A gasolina, segundo derivado mais produzido pela Petrobras, teve comportamento distinto. A produção chegou a 417 mil barris por dia, queda de 1% na comparação anual. Em relação ao quarto trimestre de 2025, o volume ficou praticamente estável, com leve alta de 0,2%.

Apesar do aumento na produção, as vendas totais da Petrobras ao mercado interno recuaram na comparação trimestral. A companhia comercializou 1,74 milhão de barris por dia no país, volume 2,9% superior ao registrado no primeiro trimestre de 2025, mas 1,5% inferior ao observado no fim do ano passado.

No relatório, a Petrobras relacionou a queda frente ao quarto trimestre à sazonalidade do consumo. O fim de ano costuma concentrar demanda mais forte por combustíveis, enquanto os primeiros meses do ano tendem a apresentar ritmo menor de atividade econômica.

A companhia destacou, em especial, o comportamento do diesel. “No diesel o consumo tende a ser mais baixo no primeiro trimestre em função da menor atividade econômica, que contribuiu para uma redução significativa nas vendas, com queda de 6,1% (ante o 4° trimestre de 2025). Adicionalmente, observou-se um aumento nas importações líquidas realizadas por terceiros, que também impactou o desempenho das vendas”, informou a Petrobras no documento.

As vendas de gasolina também perderam força diante do trimestre anterior, com queda de 4%. Segundo a estatal, o recuo reflete a base elevada de comparação do quarto trimestre, quando a circulação de veículos aumenta por causa das festas de fim de ano e o pagamento do décimo terceiro salário tende a estimular o consumo.

O balanço mostra, portanto, um primeiro trimestre marcado por maior eficiência operacional no refino, crescimento da produção de derivados e desempenho desigual nas vendas internas, afetadas pela sazonalidade e pela maior presença de importações feitas por outros agentes do mercado.