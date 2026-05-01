Petrobras amplia exportações e China concentra 62% do petróleo brasileiro

247 - A Petrobras intensificou suas exportações de petróleo no início deste ano, direcionando a maior parte da produção ao mercado asiático, com forte concentração na China, que se consolidou como principal destino do óleo bruto brasileiro.

A estatal exportou, em média, 888 mil barris de petróleo por dia entre janeiro e março. Desse total, 85% foram enviados a países da Ásia, com a China absorvendo 62% das cargas, consolidando-se como a principal cliente internacional da empresa.

O volume destinado ao país asiático representa um avanço em relação a períodos anteriores. No quarto trimestre de 2025, a China havia recebido 52% das exportações da Petrobras, enquanto no primeiro trimestre daquele ano a participação foi de 33%. A variação acompanha a demanda do mercado chinês, que mantém papel central na estratégia comercial da companhia.

Em relatório, a Petrobras destacou a relevância do país asiático no cenário global. “A China é o maior país importador de petróleo por via marítima do mundo e se apresenta como destino com a maior capacidade de absorver volumes adicionais de petróleo médio”, informou a estatal. A empresa também ressaltou que o crescimento das exportações ampliou o peso do país em sua carteira. “Com o aumento total das exportações, desde o 1° trimestre de 2025, a participação da China como destino das exportações de petróleo se tornou ainda mais relevante, em detrimento dos demais destinos, pois possibilitou a colocação de volumes maiores mantendo a competitividade da cesta de exportação da Petrobras.”

Além da China, a Índia aparece como o segundo principal mercado para o petróleo brasileiro, com 15% das exportações no primeiro trimestre. De acordo com a Petrobras, o país “se consolidou como mercado estratégico” para a companhia. Nesse contexto, a estatal reforçou sua presença comercial com a renovação de contratos com as estatais Bharat Petroleum Corporation (BPCL) e Hindustan Petroleum Corporation (HPCL), além da assinatura de novos acordos com a Indian Oil Corporation (IOC) e a Mangalore Refinery and Petrochemicals (MRPL).

Outros destinos também figuram no mapa das exportações, embora com menor participação. Países asiáticos além da China e da Índia, juntamente com a Europa, responderam por 8% das vendas cada. Já a América Latina ficou com 5% das cargas exportadas no período.

Os Estados Unidos, por sua vez, não aparecem como compradores relevantes neste início de ano. Segundo o levantamento, o país importa pouco ou nenhum petróleo brasileiro atualmente, reforçando a tendência de maior direcionamento das exportações para o mercado asiático.