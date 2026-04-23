Ecopetrol adquire 26% da Brava Energia e mira controle acionário

247 - A Brava Energia informou nesta quinta-feira (23) que recebeu notificação da Ecopetrol sobre a aquisição de aproximadamente 26% do capital social total da companhia. A movimentação marca a entrada relevante da estatal colombiana no quadro acionário da empresa brasileira e sinaliza uma possível mudança de controle.

A empresa colombiana também manifestou a intenção de realizar uma oferta pública voluntária de aquisição de ações (OPA) com o objetivo de atingir, em conjunto, 51% do capital votante da Brava Energia, consolidando uma posição majoritária.

A operação envolve a compra de 120.813.490 ações ordinárias, negociadas com acionistas como Somah Printemps Quantum Group, Jive Group, Yellowstone e outros investidores com participação individual inferior a 5% do capital social.

O preço indicado para a eventual OPA foi fixado em R$ 23,00 por ação, conforme comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Em documento oficial, a Brava Energia destacou que a conclusão da transação ainda depende de etapas regulatórias. “A consumação da transação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes usuais para operações dessa natureza, incluindo, sem limitação, a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)”, informou a companhia.

A possível ampliação da participação da Ecopetrol ocorre em um contexto de expansão internacional da empresa colombiana, que busca fortalecer sua presença no setor energético latino-americano.