Elon Musk e Sam Altman iniciam disputa judicial sobre a OpenAI com seleção de júri

247 - A disputa judicial entre os empresários Elon Musk e Sam Altman teve início nesta segunda-feira (27) com o começo da seleção do júri em um processo que envolve a OpenAI, empresa responsável pelo ChatGPT. O caso tramita em um tribunal dos Estados Unidos e coloca frente a frente Musk, considerado o homem mais rico do mundo, e a startup que ele ajudou a fundar e que hoje se tornou uma das principais empresas do setor de inteligência artificial.

Segundo a AFP, Musk acusa Sam Altman de ter traído a missão original da OpenAI, criada como uma organização sem fins lucrativos voltada para o desenvolvimento de inteligência artificial em benefício da sociedade. Hoje, a empresa atua com uma estrutura híbrida e mantém um braço comercial apoiado por grandes investidores, como a Microsoft.

Seleção do júri

Durante a fase inicial do julgamento, potenciais jurados foram questionados sobre suas opiniões a respeito de Musk e Altman e sobre a capacidade de julgar o caso de forma imparcial. Algumas manifestações chamaram atenção, incluindo críticas diretas ao empresário sul-africano e ao seu papel público.

O processo também expõe a disputa entre produtos de inteligência artificial desenvolvidos pelas empresas envolvidas. O ChatGPT, da OpenAI, concorre com o Grok, chatbot criado pela xAI, empresa fundada por Musk após sua saída do projeto original.

Repercussão no mercado

O analista Dan Ives, da Wedbush, afirmou que o julgamento deve atrair grande atenção do mercado. "Esta é uma novela da tecnologia que todos os investidores vão acompanhar", disse. "Haverá muita roupa suja e golpes trocados no tribunal entre Musk e Altman, e isso não é bom para ninguém envolvido (...) Mas Musk levou isso para o lado pessoal", completou.

Em meio ao início da seleção do júri, Musk publicou nas redes sociais uma mensagem chamando Altman de "Scam Altman", expressão que pode ser traduzida como "Fraude Altman".

Divergências sobre os rumos da OpenAI

A disputa judicial também envolve o debate sobre os rumos da inteligência artificial. De um lado, a acusação de Musk sustenta que ele foi levado a apoiar um projeto que posteriormente teria se afastado de sua proposta original. Do outro, a OpenAI afirma que as mudanças foram necessárias para viabilizar o desenvolvimento da tecnologia em larga escala.

Nos documentos do processo, a empresa argumenta que a separação com Musk ocorreu devido a divergências sobre controle e gestão do projeto. Já Musk afirma ter sido induzido a apoiar uma iniciativa que deveria permanecer sem fins lucrativos.

A OpenAI também declarou em manifestações públicas que a ação movida pelo empresário faz parte de uma disputa maior por influência no setor de inteligência artificial. O caso envolve ainda figuras importantes do setor tecnológico. O diretor executivo da Microsoft, Satya Nadella, deve ser ouvido como testemunha durante o julgamento.

Pedidos e próximas etapas

A juíza responsável pelo caso deve analisar a disputa em meados de maio, com base nas conclusões de um júri consultivo. Entre os pedidos de Musk estão a reestruturação da OpenAI para voltar a ser exclusivamente sem fins lucrativos e a saída de Sam Altman da liderança da empresa.

Inicialmente, Musk chegou a pedir indenização de até 134 bilhões de dólares, mas posteriormente abriu mão de qualquer benefício financeiro pessoal, afirmando que eventual valor seria destinado à organização sem fins lucrativos ligada à OpenAI.

Antes do avanço da disputa, Musk participou da fundação da OpenAI em 2015, mas deixou o conselho da empresa em 2018. Em 2023, ele lançou a xAI, ingressando diretamente na concorrência do setor de inteligência artificial.