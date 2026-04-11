OpenAI acusa Musk de “emboscada jurídica” antes de julgamento bilionário

247 - A OpenAI acusou Elon Musk de promover uma “emboscada jurídica” ao alterar de forma repentina os objetivos de sua ação judicial contra a empresa, a poucas semanas do julgamento previsto para o fim de abril. A companhia afirma que as mudanças de última hora podem impactar diretamente o andamento do processo, considerado um dos mais relevantes do setor de tecnologia.

Segundo informações da Bloomberg, a empresa apresentou na noite de sexta-feira (10) um documento à Justiça dos Estados Unidos criticando a nova estratégia adotada pelo empresário. A OpenAI sustenta que Musk tenta “confundir os réus e injetar caos no processo, enquanto procura reformular sua narrativa pública sobre o caso”.

O processo foi iniciado em 2024, quando Musk acionou judicialmente a OpenAI e a Microsoft, alegando que a organização teria abandonado sua missão original de pesquisa ao aceitar bilhões de dólares em investimentos e avançar para um modelo com fins lucrativos. As empresas negam qualquer irregularidade.

O julgamento está marcado para o dia 27 de abril e pode envolver valores entre US$ 79 bilhões e US$ 134 bilhões, conforme estimativas apresentadas anteriormente por Musk. Caso esse montante seja confirmado, a decisão poderá figurar entre as maiores indenizações já determinadas pela Justiça norte-americana.

Nos desdobramentos mais recentes, advogados do bilionário indicaram que qualquer valor obtido na ação deveria ser revertido à própria OpenAI, e não a Musk. Além disso, passaram a defender que o tribunal intervenha na estrutura da empresa, revertendo sua transformação para um modelo com fins lucrativos e supervisionando suas operações financeiras futuras.

Outra proposta inclui o afastamento de Sam Altman de suas funções como diretor-executivo e membro do conselho da OpenAI.

A empresa reagiu com veemência às mudanças, classificando-as como inadequadas. “As propostas de última hora são juridicamente impróprias e carecem de suporte factual”, afirmaram os advogados da OpenAI no documento apresentado à Justiça.

A companhia também argumentou que a nova abordagem exigiria uma reestruturação significativa do caso, incluindo a apresentação de novas provas e a convocação de outras testemunhas. “A emenda proposta por Musk exigiria a apresentação de evidências e testemunhas diferentes daquelas previstas até três dias atrás”, destacaram os advogados.