Fundo florestal do BTG alcança US$ 672 milhões com aporte da GenZero

247 - O Timberland Investment Group (TIG), fundo do BTG Pactual voltado a ativos florestais, recebeu um novo aporte da GenZero — plataforma de investimentos da Temasek dedicada a acelerar a descarbonização global. A informação foi divulgada nesta terça-feira (28) pelo Valor Econômico. O valor do investimento não foi revelado, mas ele eleva o total mobilizado pelo fundo para US$ 672 milhões, aproximando-se da meta de US$ 1 bilhão destinada à conservação de cerca de 270 mil hectares de áreas naturais.

O TIG tem parte de suas operações concentradas no Cerrado brasileiro. Até o momento, a estratégia do fundo abrange mais de 11 mil hectares de vegetação nativa, criando uma área interligada de mais de 40 mil hectares que serve de refúgio para a fauna local. Quando estiver em plena operação, o projeto pretende proteger 135 mil hectares de florestas nativas e restaurar outros 135 mil hectares com florestas comerciais sustentáveis, todas certificadas pelo selo internacional do Forest Stewardship Council (FSC).

A diretora de investimentos da GenZero, Hoon Ling Min, destacou a importância ambiental e climática do projeto. “Temos orgulho em nos associar ao BTG Pactual TIG e à Conservation International em uma das maiores estratégias de restauração lideradas pelo setor privado na América Latina. Ao restaurar ecossistemas naturais e fortalecer a biodiversidade, enquanto produz madeira de forma sustentável e gera créditos de carbono de alta integridade, essa iniciativa apoia a transição para um mundo neutro em emissões”, afirmou.

O vice-presidente de sustentabilidade do TIG, Mark Wishnie, também ressaltou o impacto do investimento. “Estamos muito satisfeitos em unir forças para ampliar investimentos, restaurar ecossistemas, criar empregos e gerar impacto climático relevante”, disse.

O aporte da GenZero reforça a crescente integração entre o setor financeiro e a economia verde, em um contexto global de valorização dos ativos florestais e dos créditos de carbono. Com a meta de atingir US$ 1 bilhão, o BTG Pactual se posiciona entre os principais atores privados da América Latina na restauração ambiental e na mitigação das mudanças climáticas.