Hypera aposta em lançar semaglutida genérica em 2026

247 - A farmacêutica Hypera Pharma (HYPE3) demonstrou otimismo com a expectativa de iniciar, já em 2026, a venda de medicamentos à base de semaglutida, princípio ativo usado em tratamentos para emagrecimento e controle de diabetes. A informação foi divulgada na terça-feira (28), durante conferência com analistas sobre os resultados do terceiro trimestre da companhia.

Segundo reportagem da Reuters, a empresa aguarda a liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para comercializar os produtos logo após o vencimento da patente da molécula no Brasil, previsto para março de 2026. Caso o cronograma se confirme, a Hypera poderá ser uma das primeiras a disputar um setor que movimenta bilhões de reais por ano no país.

“O mercado de medicamentos análogos ao hormônio GLP-1, em que a semaglutida se insere, movimenta cerca de R$ 10 bilhões anuais, o equivalente a 8% do mercado farmacêutico total, e a semaglutida representa metade desse volume”, afirmou o presidente-executivo da companhia, Breno de Oliveira. Segundo ele, o objetivo da farmacêutica é lançar produtos com “marca própria, equipe de visitação médica e margens mais competitivas”.

Apesar de reconhecer que os prazos de aprovação da Anvisa têm se alongado, Oliveira disse estar confiante em um cenário mais favorável: “Temos boas expectativas de que essa fila se reduza e consigamos antecipar nossos lançamentos”.

O executivo destacou ainda que a empresa não recebeu sinalizações de parceiros produtivos sobre possíveis limitações na capacidade de fabricação. “Não há, até o momento, nenhuma indicação de restrição à produção”, garantiu.

Desempenho e perspectivas

Ao comentar o desempenho recente, o presidente da Hypera afirmou que as temperaturas mais baixas em outubro, especialmente em São Paulo, impactaram positivamente as vendas de medicamentos antigripais e similares. “O crescimento do mercado neste trimestre está sendo semelhante ao registrado no terceiro trimestre”, observou.

No período, a companhia registrou um aumento de 8,3% nas vendas diretas ao consumidor final (sell-out) em relação ao mesmo trimestre de 2024, com destaque para os produtos de inverno.

Às 12h09 da terça-feira (28), as ações da Hypera lideravam as altas do Ibovespa, com valorização de 2,7%, cotadas a R$ 23,97, enquanto o índice geral subia 0,8%.

Estratégia de expansão

No segmento institucional — que abrange vendas para o governo e grupos de saúde —, Oliveira disse que a companhia pretende ser “um pouco mais competitiva” no curto prazo, ajustando preços de moléculas com capacidade ociosa.

A médio e longo prazo, o foco será aumentar a participação no mercado privado e entrar em categorias estratégicas, como a de medicamentos oncológicos, cujo primeiro lançamento está previsto também para 2026.

“Esse crescimento virá mais do mercado privado que do público, com a entrada em novas categorias estratégicas”, concluiu o executivo.