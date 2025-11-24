Iberdrola avança para fechar capital da Neoenergia com oferta pública

247 - A Iberdrola deu mais um passo decisivo para consolidar seu domínio sobre a Neoenergia, ao protocolar uma oferta pública de aquisição (OPA) para comprar todas as ações que ainda não controla. A operação ocorre semanas após a compra dos 30,29% pertencentes à Previ, concluída em quinta-feira (31) de outubro.

De acordo com informações divulgadas pelo Brazil Stock Guide, no domingo (??) — data não fornecida no material original —, a proposta foi apresentada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pelo mesmo valor pago à Previ: R$ 32,50 por ação, sujeito à atualização pela taxa Selic até a liquidação. Por seguir exatamente os termos da transação com o fundo de previdência, o regulador dispensou a elaboração de laudo de avaliação, conforme previsto na Resolução 215.

A apresentação da OPA abre um prazo de 15 dias para que acionistas que representem ao menos 10% do free float contestem o preço ou solicitem um processo de avaliação independente.

Reestruturação após a compra da fatia da Previ

A Iberdrola informou que o objetivo da oferta é “simplificar a estrutura societária e organizacional” da Neoenergia, reduzindo custos de manutenção do registro como emissora Categoria A e cumprindo as exigências do Novo Mercado. A aquisição do bloco da Previ consolidou o controle do grupo espanhol e estabeleceu um preço de referência para uma saída definitiva da bolsa.

Segundo a companhia, migrar para a Categoria B e deixar o segmento de mais alto nível de governança da B3 proporcionará maior flexibilidade financeira e operacional. A empresa argumenta que o nível atual de liquidez e as crescentes obrigações regulatórias já não justificam a permanência no Novo Mercado.

Próximos passos

Com o processo agora em análise, a CVM avaliará o edital da oferta. Caso a Neoenergia declare dividendos antes da conclusão, os valores serão descontados do preço de R$ 32,50 por ação. A empresa informou que manterá o mercado atualizado ao longo das próximas etapas.

Se aprovada, a OPA resultará na retirada definitiva da Neoenergia do Novo Mercado e transformará a companhia em uma subsidiária integral da Iberdrola — conclusão de uma estratégia iniciada com a compra das ações da Previ, que redesenhou a estrutura acionária e fixou o valor-base de toda a operação.

A Neoenergia é um dos maiores grupos integrados de energia elétrica do país, com cinco distribuidoras, 18 concessões de transmissão e um portfólio renovável superior a 3,8 GW em eólicas, solares e hidrelétricas. A empresa atende cerca de 40 milhões de pessoas em seis estados e no Distrito Federal, consolidando o Brasil como o mercado mais relevante da Iberdrola fora da Europa e uma peça central na estratégia global de descarbonização do grupo espanhol.