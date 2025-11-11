Neoenergia e BEI anunciam 300 mi de euros para rede elétrica da Bahia

247 - A Neoenergia Coelba, distribuidora de energia que atende a maior parte do território baiano, receberá um empréstimo de 300 milhões de euros do Banco Europeu de Investimento (BEI) para modernizar e expandir sua rede elétrica. O anúncio foi feito na terça-feira (11), durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), realizada em Belém (PA).

De acordo com informações publicadas pelo Broadcast, o financiamento será destinado à ampliação da infraestrutura elétrica, construção de novas ligações e aquisição de equipamentos de automação. O foco principal do projeto é fortalecer o fornecimento de energia em comunidades de baixa renda e promover o acesso equitativo às fontes renováveis.

Atualmente, a Neoenergia Coelba atende mais de 6 milhões de clientes distribuídos em 415 municípios da Bahia. Para o CEO da companhia, Eduardo Capelastegui, a iniciativa representa um avanço estratégico no compromisso da empresa com a transição energética.

“Esta iniciativa será fundamental para garantir que as energias renováveis cheguem às comunidades da Bahia de forma segura e eficiente, fortalecendo também nosso objetivo de promover um acesso equitativo à energia limpa”, afirmou o executivo.

Durante a COP30, representantes do BEI e da Neoenergia participaram de uma cerimônia que celebrou a parceria firmada entre as instituições. O contrato do empréstimo foi assinado em julho deste ano e integra o Pacto Ecológico estabelecido entre a União Europeia e o Brasil, que busca incentivar investimentos sustentáveis e combater as mudanças climáticas.

O vice-presidente do BEI, Ambroise Fayolle, destacou que o apoio financeiro simboliza uma etapa importante na cooperação bilateral voltada à sustentabilidade.

“Este investimento representa um passo crucial para reforçar a infraestrutura energética do Brasil, apoiando simultaneamente nosso compromisso global comum com a ação climática”, declarou.

O Brasil é atualmente o maior beneficiário do banco europeu na América Latina. Desde o início das operações do BEI no país, em 1997, já foram concedidos mais de 5,7 bilhões de euros em financiamentos, equivalentes a cerca de 35% de toda a carteira de investimentos da instituição na região.