Silveira diz que leilão de baterias é marco na segurança energética

247 - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou durante a COP30 o lançamento da consulta pública para o primeiro leilão de sistemas de armazenamento em baterias do Brasil. A iniciativa, publicada em 10 de novembro, faz parte do Leilão de Reserva de Capacidade (LRCAP) de 2026 – Armazenamento e representa um passo inédito na transição energética nacional, voltado à ampliação da estabilidade do sistema elétrico e ao estímulo à inovação tecnológica.

De acordo com informações divulgadas pelo Ministério de Minas e Energia (MME), a consulta pública está aberta até o dia 29 de novembro e visa receber contribuições para a portaria que definirá as diretrizes do certame.

Inovação e protagonismo energético

O ministro Alexandre Silveira destacou que o leilão de baterias reforça o protagonismo do Brasil no planejamento energético. “O leilão de baterias é resultado do nosso trabalho contínuo para garantir segurança e estabilidade ao sistema elétrico brasileiro. O armazenamento de energia é viável e um grande aliado na transição energética. É o caminho para reduzir perdas, estabilizar o sistema e manter a modicidade tarifária, impulsionando o setor com inovação e previsibilidade”, afirmou.

Segundo o MME, o LRCAP tem como objetivo contratar potência em megawatts (MW) a partir de novos sistemas de armazenamento de energia em baterias (SAE-BESS). Esses sistemas permitirão que empresas instalem e operem grandes estruturas de armazenamento capazes de reter energia elétrica e liberá-la conforme a demanda, assegurando a estabilidade e a continuidade do fornecimento em todo o território nacional.

Modernização e sustentabilidade

Silveira ressaltou ainda o papel estratégico das baterias no processo de modernização do setor elétrico. “Essa iniciativa contribui para a modernização do setor, ampliando sua capacidade de resposta às novas demandas tecnológicas e aos desafios ambientais”, afirmou.

Os sistemas de armazenamento por baterias vêm ganhando relevância no cenário global como solução eficiente para complementar fontes renováveis e suprir picos de consumo. Além de reduzirem perdas, esses equipamentos têm se mostrado fundamentais para aumentar a confiabilidade da rede elétrica e garantir melhor qualidade no fornecimento de energia.

Consulta pública e diretrizes

A atual rodada de contribuições retoma discussões iniciadas na Consulta Pública nº 176, realizada em 2024, incorporando aprimoramentos técnicos e novas soluções tecnológicas ao texto da portaria. O avanço reflete o movimento internacional de adoção de baterias em larga escala, impulsionado pela queda de custos e pela busca por alternativas sustentáveis de geração e armazenamento de energia.

Os documentos e informações completas sobre o processo de consulta pública estão disponíveis no site oficial do Ministério de Minas e Energia (MME).