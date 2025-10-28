Nubank ultrapassa Petrobras e se torna empresa mais valiosa do país

247 - O Nubank alcançou nesta terça-feira (28) um marco histórico ao se tornar a empresa mais valiosa do Brasil, com valor de mercado de US$ 76,97 bilhões, ultrapassando a Petrobras, avaliada em US$ 74,50 bilhões. A informação foi publicada pelo Valor Econômico, com base em dados do site especializado Companies Market Cap, que monitora a capitalização das maiores corporações do mundo.

De acordo com o levantamento, o banco digital também superou o Itaú (US$ 72,54 bilhões) e a Vale (US$ 49,60 bilhões), consolidando-se no topo do ranking nacional. Na América Latina, o Nubank ocupa agora a segunda posição, atrás apenas do Mercado Livre, que soma US$ 116,10 bilhões em valor de mercado. No cenário global, figura como a 40ª maior companhia do setor financeiro, à frente de nomes tradicionais como BNY Mellon (US$ 75,62 bilhões), Barclays (US$ 75,05 bilhões) e US Bancorp (US$ 73,55 bilhões).

O desempenho das ações do Nubank tem sido expressivo em 2025. O papel acumula alta de 53,7% no ano, encerrando o pregão desta terça-feira cotado a US$ 15,93, próximo do recorde histórico de US$ 16,30, registrado em 22 de setembro. O avanço reflete a confiança do mercado na expansão regional do banco e na sua solidez financeira.

Um relatório recente do J.P. Morgan indicou que o Nubank poderia atingir valuation de US$ 140 bilhões caso fosse negociado com os mesmos múltiplos de fintechs norte-americanas, como Chime, SoFi e Affirm. A instituição avalia que o banco tem potencial de continuar ampliando sua base de clientes e diversificando receitas em mercados estratégicos.

Os analistas de sell-side estimam que o Nubank deve registrar lucro de US$ 723 milhões (cerca de R$ 3,9 bilhões, no câmbio atual) no terceiro trimestre, cujo balanço será divulgado no próximo dia 13. O consenso entre os especialistas é que a inadimplência segue controlada e que a margem financeira deve crescer, impulsionada pela expansão da carteira de crédito.

Entre os temas que devem dominar a próxima teleconferência de resultados estão a entrada do Nubank nos Estados Unidos, o cronograma para atingir o breakeven no México e as projeções para a qualidade dos ativos até 2026. Esses movimentos reforçam a ambição da empresa em consolidar-se como uma potência financeira global, rompendo a hegemonia das instituições tradicionais na América Latina.