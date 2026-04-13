Petrobras encontra hidrocarbonetos no pré-sal da Bacia de Campos

247 - A Petrobras informou nesta segunda-feira (13) a identificação de hidrocarbonetos no pré-sal da Bacia de Campos, em um poço exploratório localizado a 201 quilômetros da costa do estado do Rio de Janeiro. A descoberta ocorreu no bloco C-M-477, em águas profundas, e faz parte da estratégia da companhia para ampliar suas reservas de petróleo e gás.

O poço 1-BRSA-1404DC-RJS está situado em lâmina d’água de 2.984 metros, em uma área considerada de fronteira exploratória. A identificação dos hidrocarbonetos ocorreu por meio de análises técnicas durante a perfuração.

De acordo com a estatal, “o intervalo portador de hidrocarbonetos foi constatado através de perfis elétricos, indícios de gás e amostragem de fluido”. A empresa destacou ainda que o material coletado será submetido a estudos laboratoriais para determinar com precisão as características dos reservatórios e dos fluidos encontrados.

Essas análises devem orientar a próxima fase do projeto, permitindo avaliar o real potencial econômico da área. A Petrobras ressaltou que a perfuração foi finalizada com segurança, seguindo protocolos ambientais e operacionais. “A perfuração do poço foi concluída de maneira segura, em respeito ao meio ambiente e às pessoas”, informou a companhia.

A atuação no bloco C-M-477 integra o plano estratégico da Petrobras de recomposição de reservas, com foco em novas áreas de exploração. A iniciativa busca garantir o abastecimento energético do país ao longo do processo de transição energética.

O bloco foi adquirido na 16ª Rodada de Licitações da Agência Nacional do Petróleo (ANP), sob regime de concessão. A Petrobras é a operadora da área, com 70% de participação, em parceria com a empresa britânica BP, que detém os 30% restantes.