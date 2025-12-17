PicPay leva delivery ao app com parceria inédita com a Rappi

247 - O PicPay anunciou nesta quinta-feira (17) um novo movimento para ampliar sua atuação além dos serviços financeiros. A fintech passará a oferecer delivery diretamente dentro de seu aplicativo, reunindo pedido, pagamento e acompanhamento da entrega em um único ambiente digital, iniciativa inédita entre aplicativos do setor financeiro no Brasil.

Batizado de PicPay Delivery, o novo serviço será viabilizado por meio de uma parceria com a Rappi. A funcionalidade permitirá a compra de refeições e de mais de 6 mil produtos do Rappi Turbo, modalidade que realiza entregas em até dez minutos em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. Todo o processo, do pedido ao pagamento e ao monitoramento da entrega, será feito dentro do app do PicPay.

Com uma base de 64 milhões de clientes, a empresa afirma que a novidade amplia a conveniência e reforça o papel do aplicativo como um hub de serviços. Em nota à imprensa, o vice-presidente executivo de Audiências e Ecossistema do PicPay, Alexandre Moshe, declarou: “A parceria inaugura um modelo inédito no mercado para trazer ainda mais conveniência ao usuário do nosso app.”

A chegada do delivery faz parte de uma estratégia mais ampla de diversificação. Em outubro, o PicPay passou a comercializar pacotes de viagens e passagens aéreas dentro do aplicativo, por meio de uma parceria com a CVC. Antes disso, a fintech já havia estruturado um marketplace próprio integrado à plataforma. Sobre essa proposta de centralização de serviços, Moshe afirmou na mesma nota: “O cliente pode comprar tudo que precisa sem sair do PicPay.”

Além dos serviços não financeiros, a empresa também vem ampliando sua atuação no segmento bancário. No mês passado, lançou o Epic, marca voltada a clientes de alta renda. Pouco antes, anunciou uma conta global em dólar e euro, desenvolvida em parceria com a Astropay, ampliando a oferta para usuários com demandas internacionais.

Com o lançamento do PicPay Delivery, a fintech passa a disputar espaço não apenas com bancos digitais, mas também com plataformas de conveniência e comércio, apostando na integração de múltiplos serviços para fortalecer seu ecossistema digital.