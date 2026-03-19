Prio inicia produção no campo de Wahoo na Bacia de Santos

247 - A Prio iniciou na quinta-feira (19) a produção no Campo de Wahoo, na Bacia de Santos, ao colocar em operação o primeiro poço do ativo. O movimento representa um avanço estratégico na ampliação da capacidade produtiva da companhia no setor de óleo e gás.

A entrada em operação ocorre em fase inicial, com a empresa ainda conduzindo os processos necessários para estabilização da produção. A divulgação dos dados de produtividade do primeiro poço, assim como o cronograma para ativação dos demais, dependerá da conclusão das medições fiscais e da consolidação do desempenho operacional.

O Campo de Wahoo é apontado como um dos principais vetores de crescimento da Prio ao longo do ano. A estimativa de capacidade produtiva do ativo pode alcançar até 40 mil barris por dia, o que tende a fortalecer os resultados financeiros da companhia à medida que novos poços entrarem em funcionamento.

A estratégia prevê a expansão gradual da produção, com a integração progressiva dos demais poços produtores. O desempenho do primeiro poço será determinante para definir o ritmo dessa evolução e orientar as próximas etapas do desenvolvimento do campo.

O avanço do projeto ocorre em um cenário de forte atenção do mercado ao setor de energia, marcado por oscilações nos preços do petróleo e seus reflexos na economia global, fatores que influenciam diretamente as perspectivas de produção e rentabilidade das empresas do segmento.