Seremos autossuficientes em diesel até 2030, afirma presidente da Petrobras

247 - A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou nesta segunda-feira (18), em Paulínia, que a estatal assumiu o compromisso de tornar o Brasil autossuficiente em diesel até 2030. A declaração foi feita durante o anúncio de R$ 37 bilhões em investimentos da companhia no estado de São Paulo até o fim da década.

Em sua fala, Magda apresentou o plano de expansão da Petrobras em São Paulo e vinculou os novos investimentos à segurança energética do país, especialmente diante da dependência nacional de combustíveis importados.

A fala central da presidente da estatal foi direta: “Nos comprometemos com o presidente Lula a sermos autossuficientes em diesel até 2030 neste país”.

Segundo Magda, a Petrobras responde atualmente por 75% do abastecimento de diesel no território nacional e já possui projetos em seu plano estratégico para elevar essa participação a 85%. Ela afirmou, porém, que as discussões recentes sobre abastecimento nacional levaram a empresa a ampliar a ambição.

“Temos projetos no nosso plano estratégico 2026-2030 para chegar a 85%. E, no âmbito dessa discussão de segurança energética do nosso país, nós nos perguntamos: por que não 100%?”, declarou.

A presidente da Petrobras situou o compromisso em um cenário internacional de instabilidade, marcado pela guerra envolvendo Estados Unidos e Irã, que aumentou a preocupação de diversos países com o abastecimento de energia. Para Magda, o Brasil precisa ampliar sua capacidade interna de produção para reduzir vulnerabilidades externas.

“Nesse momento conturbado de guerra, Estados Unidos, Irã, se exacerbam as preocupações em relação à segurança energética do nosso país. Todos os países estão discutindo suas seguranças energéticas. O Brasil, por óbvio, está discutindo isso”, afirmou.

A expansão do diesel está diretamente ligada ao papel das refinarias paulistas no sistema Petrobras. De acordo com Magda, São Paulo concentra metade do refino da companhia e responde por 40% de todo o combustível consumido no Brasil. As refinarias do estado também abastecem um terço do mercado nacional de diesel.

Dos R$ 37 bilhões anunciados para São Paulo no ciclo 2026-2030, R$ 17 bilhões serão destinados ao refino. A Replan, maior refinaria da Petrobras e do Brasil, receberá R$ 6 bilhões. Outros R$ 11 bilhões serão aplicados nas demais refinarias paulistas: Revap, RPBC e Recap.

Magda destacou que a Replan terá papel decisivo nesse processo. A unidade, localizada em Paulínia, tem capacidade atual de processamento de 434 mil barris de petróleo por dia e abastece com derivados cerca de 30% do território brasileiro.

“A Replan abastece de derivados 30% do território brasileiro. A Replan é capaz de gerar combustível para 80 mil ônibus por dia e 380 mil carros”, disse.

A presidente da estatal afirmou ainda que a refinaria responde por 1% do Produto Interno Bruto brasileiro e por 18% da receita da Petrobras. Segundo ela, os investimentos previstos permitirão ampliar em 63 mil barris por dia a produção de diesel S10, considerado um dos produtos mais relevantes da companhia.

“Esse investimento na Replan também vai alterar a carga da Replan e expandir a carga da Replan, aumentando em 63 mil barris por dia a produção da refinaria de diesel S10, que é nada mais nada menos do que o nosso produto mais valioso”, afirmou.

Magda também associou a busca pela autossuficiência em diesel ao aumento da produção de gasolina. Segundo ela, os dois processos caminham juntos, já que a ampliação da capacidade de refino tende a melhorar a disponibilidade de diferentes combustíveis no mercado nacional.

“Junto com diesel vem gasolina. Hoje nós importamos gasolina, também exportamos um pouco de gasolina e vamos melhorar a produção e a eficiência e a disponibilidade da nossa gasolina no território nacional também, porque isso vem de braços dados com essa autossuficiência no diesel”, disse.

Além do refino, a Petrobras pretende investir em exploração e produção no estado. Magda afirmou que R$ 9 bilhões serão destinados à melhoria da produção nos campos de Sapinhoá e Mexilhão e ao avanço de uma nova descoberta no pré-sal paulista, chamada área de Arã.

“Tô anunciando também investimentos para mais um campo do pré-sal aqui em São Paulo. Então nós temos aqui em São Paulo uma descoberta, uma descoberta importante que nós chamamos de área de Arã”, declarou.

Segundo ela, a companhia já trabalha para declarar a comercialidade da reserva e conectar o primeiro poço produtor. “Nós já vamos declarar a comercialidade interligando o primeiro poço de Arã a produzir deste pré-sal e de mais um pré-sal aqui no estado de São Paulo”, afirmou.

A presidente da Petrobras também anunciou R$ 3,3 bilhões para ampliar a presença da estatal no Porto de Santos, com uma nova área destinada à expansão do terminal aquaviário, construção de píer e aumento da capacidade de tancagem. A estrutura terá relação com a estratégia de combustíveis renováveis e logística de derivados.

O plano de São Paulo inclui ainda projetos de transição energética, como uma usina fotovoltaica para consumo interno da Replan, produção de combustível sustentável de aviação com até 5% de componente renovável e um edital de R$ 18 milhões para cooperativas de catadores fornecerem óleo de cozinha usado à refinaria.

“Isso significa que nós vamos ter aí um edital destinando R$ 18 milhões para cooperativas de catadores providenciarem óleo de cozinha usado para ser processado aqui e virar SAF”, afirmou Magda.

Ao longo do discurso, a presidente da Petrobras defendeu que os investimentos no estado combinam expansão industrial, geração de emprego e redução da dependência externa. Segundo ela, o pacote deve gerar cerca de 38 mil postos de trabalho diretos e indiretos em São Paulo até 2030.

“São investimentos em exploração e produção, em refino, em transição energética, em gás natural, em responsabilidade social, em arte e cultura. Então tudo isso é Petrobras no estado de São Paulo”, disse.

Magda encerrou sua fala ressaltando que a Petrobras não pretende reduzir sua presença no maior mercado consumidor do país. “São Paulo é o maior mercado consumidor do Brasil e a Petrobras não pode nem pretende de jeito nenhum estar ausente do maior mercado consumidor de petróleo e derivados do Brasil”, declarou.