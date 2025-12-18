Sindipetro afirma que vazamento de gás paralisou a plataforma P-40

247 - Um vazamento de gás registrado na plataforma P-40 provocou a paralisação total da unidade na manhã de quinta-feira (18), na Bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro. A suspensão das atividades ocorreu como medida preventiva de segurança, com todos os trabalhadores mantidos em local protegido enquanto se aguardava a dispersão do gás.

Segundo informações divulgadas pelo Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF), a plataforma entrou em shutdown, com interrupção completa das operações. A entidade sindical informou ainda que algumas atividades em outras áreas da Bacia de Campos também foram suspensas de forma preventiva após o incidente.

“A plataforma permanece parada, com todos os trabalhadores em local seguro, aguardando a dispersão do gás. Até o momento, não há informações de vítimas. O Sindipetro-NF está acompanhando o caso, buscando esclarecimentos junto à empresa”, informou o sindicato em nota oficial.

Procurada para comentar o episódio, a Petrobras não se manifestou imediatamente. A estatal informou que mobilizou equipes de contingência, formadas por empregados que substituem trabalhadores em greve, nos locais onde houve necessidade operacional.

A plataforma P-40 integra o conjunto de 28 unidades offshore da Bacia de Campos que estão com trabalhadores em greve. De acordo com a Federação Única dos Petroleiros (FUP), a paralisação conta com adesão de 100% dos petroleiros nessas unidades.

Em operação desde 2001, a P-40 é uma unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência, classificada como FPSO adaptado para produção semissubmersível. A plataforma está instalada no campo de Marlim Sul, um dos principais campos da Bacia de Campos, na costa do estado do Rio de Janeiro.