A história do universo em timelapse. Do Big Bang até hoje

Em 10 minutos, vemos passar toda a história do cosmos, do Big Bang até os dias de hoje. edit

Por: Equipe Oásis

Este vídeo mostra a inteira evolução do universo, que durou até agora 14 bilhões de anos. Cada segundo do vídeo corresponde, na realidade, a 22 milhões de anos. Da nuvem primordial às primeiras estrelas, da formação das galáxias às grandes estruturas hoje visíveis na imensidão do cosmos.

Na parte inferior da tela podemos ler o tempo transcorrido a partir do Big Bang, o evento que está ocorrendo naquela fase e quantos anos nos separam daquela época.

O vídeo é narrado pelas vozes do ator inglês Brian Cox, do astrofísico e divulgador científico norte-americano e pelo ator e diretor britânico Richard Attenborough (ma existem legendas em português, caso você precise).

O homem só aparece nos instantes finais do vídeo, porque nessa escala do tempo nós surgimos apenas na última fração de segundo.

Vídeo: Timelapse of the entire Universe

Compartilhe isso: