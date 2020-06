Antártica verde. Temperaturas aumentam, e o continente gelado muda de cor

Cientistas criaram o primeiro mapa da presença de algas microscópicas em grande escala que florescem na superfície da neve ao longo da costa da Península Antártica. A presença de pequenos nichos com a presença dessas algas sempre existiu no continente gelado. Os resultados do mapeamento indicam que essas colônias aumentam exponencialmente e é provável que essa ‘neve verde’ se espalhe à medida que as temperaturas globais aumentam. edit

Por: Equipe Oásis

A equipe, envolvendo pesquisadores da Universidade de Cambridge e da British Antarctic Survey, combinou dados de satélite com observações no solo durante dois verões na Antártica para detectar e medir as algas verdes da neve. Embora individualmente cada alga seja microscópica em tamanho, quando cresce em massa, torna a neve verde brilhante e pode ser vista do espaço. O estudo acaba de ser publicado na revista Nature Communications.

Aquecimento rápido na Península

“Este é um avanço significativo em nossa compreensão da vida terrestre na Antártica e como ela pode mudar nos próximos anos à medida que o clima esquenta”, disse Matt Davey, do Departamento de Ciências Vegetais da Universidade de Cambridge, que liderou o estudo. “As algas da neve são um componente essencial da capacidade do continente de capturar dióxido de carbono da atmosfera através da fotossíntese”.





Cientista investiga colônia de algas verdes na Antártica.

Colônias de algas verdes da neve são encontradas ao redor da costa antártica, particularmente em ilhas ao longo da costa oeste da Península Antártica. Eles crescem em áreas ‘mais quentes’, onde as temperaturas médias ficam um pouco acima de zero graus Celsius durante o verão austral – os meses de verão do hemisfério sul de novembro a fevereiro. A Península (onde se situa a base brasileira Comandante Ferraz) é a parte da Antártica que experimentou o aquecimento mais rápido nas últimas décadas do século passado.

A equipe descobriu que a distribuição de algas verdes da neve também é fortemente influenciada por aves e mamíferos marinhos, cujo excremento atua como um fertilizante natural altamente nutritivo para acelerar o crescimento de algas. Mais de 60% das colônias de algas foram encontradas a menos de cinco quilômetros de colônias de pinguins. Também foram observadas algas crescendo perto dos locais de nidificação de outras aves, incluindo skuas, e áreas onde as focas vêm à terra.





Em certas localidades mais ao norte da Península Antártica, como na Ilha Livingstone, no arquipélago das Shetland do Sul, gramíneas como a Deschampsia antarctica já cobrem boa parte das superfícies costeiras.

Sumidouro de carbono

A equipe usou imagens do satélite Sentinel 2 da Agência Espacial Europeia, tiradas entre 2017 e 2019, e as combinou com medições feitas na Antártica em Ryder Bay, Ilha de Adelaide e na Península de Fildes, na Ilha King George.

“Identificamos 1679 colônias separadas de algas verdes na superfície da neve, que juntas cobriam uma área de 1,9 km2, o que equivale a um sumidouro de carbono de cerca de 479 toneladas por ano”, disse Davey. No contexto, é a mesma quantidade de carbono emitida por cerca de 875.000 viagens médias de carros a gasolina no Reino Unido.

Quase dois terços das colônias de algas verdes estavam em pequenas ilhas baixas, sem terreno alto. À medida que a Península Antártica se aquece devido ao aumento da temperatura global, essas ilhas poderão perder a cobertura de neve do verão e, com isso, as algas da neve. No entanto, em termos de massa, a maioria das algas da neve é ??encontrada em um pequeno número de colônias maiores situadas no norte da Península e nas ilhas Shetland do Sul, em áreas onde elas podem se espalhar por terrenos mais altos à medida que a neve baixa derrete.





“À medida que a Antártica se aquece, prevemos que a massa total de algas da neve aumentará, pois a expansão para áreas mais altas superará significativamente a perda de pequenas manchas de algas nas ilhas”, disse o Dr. Andrew Gray, principal autor do artigo, e pesquisador da Universidade de Cambridge e NERC Field Spectroscopy Facility, Edimburgo.

Vegetais geram sua própria energia

A fotossíntese é o processo pelo qual plantas e algas geram sua própria energia, usando a luz solar para capturar dióxido de carbono da atmosfera e liberar oxigênio. Existem muitos tipos diferentes de algas, desde as minúsculas espécies unicelulares medidas neste estudo até as grandes espécies de folhas como algas gigantes. A maioria das algas vive em ambientes aquosos e, quando há excesso de nitrogênio e fósforo, eles podem se multiplicar rapidamente para criar colônias visíveis de algas verdes.





Os pesquisadores dizem também que a quantidade total de carbono contida nas algas da neve da Antártica provavelmente será muito maior porque o dióxido de carbono também é absorvido por outras algas vermelhas e alaranjadas, que não puderam ser medidas neste estudo. Eles planejam mais trabalho para medir essas outras proliferações de algas, e também para medir toda as alterações biológicas e fitológicas na Antártica, usando uma mistura de trabalho de campo e imagens de satélite.

A Antártica é o continente mais ao sul do mundo, normalmente conhecido como uma terra congelada e coberta de neve e gelo. Mas, comprovando a extraordinária capacidade de adaptação dos seres vivos a ambientes hostis, a vida terrestre pode ser abundante nesse continente, principalmente ao longo de sua costa, e está respondendo rapidamente às mudanças climáticas na região. Musgos e líquenes formam os dois maiores grupos visíveis de organismos fotossintetizantes encontrados na Antártica e foram os mais estudados até o momento. Este novo estudo descobriu que as algas microscópicas também desempenham um papel importante no ecossistema da Antártica e em seu ciclo de carbono.

Video: Green Antarctica

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.