Ar abençoado. Sete maneiras de aumentar os níveis de oxigênio no corpo naturalmente

Nosso sistema respiratório é o habitat por excelência do Coronavirus e de vários outros microrganismos patógenos. Na esteira da recente crise de saúde, muitas pessoas estão se perguntando o que podem fazer para aumentar os níveis de oxigênio no sangue naturalmente. Aqui estão algumas indicações fáceis que será bom respeitar no nosso cotidiano.

Por: Equipe Oásis

Em um ambiente saudável, nossas células rejuvenescem todas as noites enquanto dormimos e temos níveis normais de oxigênio. No entanto, em um ambiente tóxico, as células perdem oxigênio e carecem de energia para reparar o corpo.

Níveis baixos de oxigênio podem enfraquecer o sistema imunológico, tornando você mais vulnerável a doenças e enfermidades.

Ter mais oxigênio no corpo lhe dará mais energia, vitalidade e juventude, pois você terá mais resistência. Os baixos níveis de oxigênio geralmente resultam de uma falta de condição física ou de uma dieta pobre, que podem melhorar com o tempo e esforço. Níveis baixos de oxigênio no sangue, ou hipoxemia, podem indicar problemas respiratórios ou circulatórios.

O que acontece quando seus níveis de oxigênio ficam muito baixos?

Quando o oxigênio no sangue cai abaixo de um determinado nível, você pode sentir sintomas como dores de cabeça, tonturas, falta de ar, confusão ou inquietação.





As causas comuns de hipoxemia incluem:

Estar em uma altitude elevada.

Anemia.

ARDS (síndrome do desconforto respiratório agudo).

Asma.

Cardiopatias congênitas em crianças.

Doença cardíaca congênita em adultos.

Exacerbação da DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica).

Enfisema.

Doença pulmonar intersticial.

Edema pulmonar (excesso de líquido nos pulmões).

Medicamentos, como certos narcóticos e anestésicos que diminuem a respiração.

Pneumonia.

Pneumotórax (pulmão colapsado).

Embolia pulmonar (coágulo de sangue em uma artéria do pulmão).

Fibrose pulmonar (pulmões com cicatrizes e danos).

Apneia do sono.

Claro, algumas dessas condições requerem atenção adicional, e seu médico pode recomendar oxigênio suplementar. No entanto, no caso de privação leve de oxigênio, geralmente você pode tratá-la naturalmente fazendo algumas melhorias no estilo de vida, que listaremos a seguir.





Como aumentar os níveis de oxigênio no corpo:

Aqui estão sete maneiras de aumentar o oxigênio no corpo naturalmente

1. Pratique exercícios com frequência. Infelizmente, hoje muitas pessoas levam uma vida sedentária, o que significa que sua capacidade pulmonar diminuirá devido à falta de uso. Os exercícios aeróbicos podem ajudar seu corpo a absorver mais oxigênio quando você respira profundamente e também expele mais dióxido de carbono. Sem mencionar que seu coração se tornará mais saudável bombeando mais oxigênio para os músculos que precisam dele e aumentando a circulação por todo o corpo. Ao iniciar uma rotina de exercícios, você pode sentir falta de ar enquanto se exercita, pois não tem uma reserva respiratória significativa. No entanto, quanto mais você se exercita, melhor sua capacidade pulmonar e mais altos seus níveis de oxigênio. Comece com pelo menos três sessões de 30 minutos de exercícios aeróbicos moderados a intensos por semana. Certifique-se de incorporar o treinamento com pesos também para um treino de corpo inteiro.

2. Coma mais alimentos ricos em oxigênio. Se você comer principalmente alimentos processados ou cozidos, não obterá os benefícios dos antioxidantes em frutas e vegetais crus. Os alimentos crus contêm mais energia vital, o que aumenta os níveis de oxigênio no sangue. A hemoglobina, uma proteína das células vermelhas do sangue, ajuda a transportar oxigênio por todo o corpo. Se você deseja aumentar seus níveis de oxigênio, certifique-se de comer alimentos ricos em hemoglobina para que você tenha um número maior de glóbulos vermelhos.

De acordo com a Harvard Health, alguns nutrientes específicos, listados abaixo, aumentam a produção de células sanguíneas no corpo:

2 miligramas de cobre

18 miligramas de ferro

5.000 unidades internacionais de vitamina A

7 miligramas de riboflavina (vitamina B2)

20 miligramas de niacina (vitamina B3)

10 miligramas de vitamina B5

2 miligramas de vitamina B6

400 microgramas de ácido fólico (vitamina B9)

Seis microgramas de cobalamina (vitamina B12)

Além desses nutrientes, as vitaminas C, D e K, bem como o cálcio, o cromo, o magnésio, o fósforo e o potássio ajudam a regular os níveis de oxigênio no sangue.

Alimentos ricos em minerais que aumentam a hemoglobina incluem fígado bovino, ostras, caranguejo, órgãos de peru, salmão, chocolate, batata, castanha de caju e sementes de gergelim. O ferro ajuda a aumentar o oxigênio no sangue e vem em duas formas: heme e não-heme.

Produtos de origem animal como carne bovina, ostras, pato e cordeiro têm ferro heme, enquanto frutas, vegetais e grãos não têm heme. O National Institutes of Health (EUA) recomenda comer 1,8 vezes a quantidade padrão de ferro se ele vier exclusivamente de fontes não heme.





Alimentos ricos em vitaminas que você pode incluir:

Os alimentos ricos em vitaminas que aumentam a hemoglobina incluem:

Laticínios

Ovos

Batata doce

Espinafre

Cenouras

Abóbora

Carne de vaca

Frutos do mar

Frango

Peru

Grão

Nozes

Cogumelos shitake

Sementes de girassol

Bananas

Fígado de vaca

Legumes

Abacate

Couve de Bruxelas

Frutos do mar

Grão de bico

3. Coloque plantas em sua casa

Embora os estudos não tenham sido conclusivos sobre a capacidade das plantas de purificar o ar nas casas, a pesquisa mostra que as plantas de interior podem relaxar o sistema nervoso simpático.

Graças a isso, sua respiração começará a desacelerar, permitindo que mais oxigênio entre em seus pulmões. Sem mencionar que as plantas adicionam calor e felicidade a qualquer ambiente doméstico, e um melhor humor pode fazer uma grande diferença na sua saúde geral.





4. Pratique exercícios de respiração

Esta é talvez uma das melhores maneiras de aumentar os níveis de oxigênio. Os exercícios respiratórios também podem reduzir o cortisol e diminuir a inquietação mental. Pranayama, ou respiração iogue, ajuda a aumentar os níveis de oxigênio porque sua respiração se torna muito mais profunda e lenta.

Essa prática ajuda a purificar o corpo, expelindo mais carbono, o que torna o sangue menos tóxico. Para fazer este exercício, você deve respirar profundamente com o diafragma e expirar lentamente.

Inspire pelo nariz por pelo menos seis segundos, segure o ar por alguns segundos e solte por mais seis segundos. É claro que, se você se sentir desconfortável, pode diminuir o tempo de inspiração, retenção e expiração. Com o tempo, ficará mais fácil.

Mantenha a mente focada na respiração, pois a plena atenção ajuda a reduzir o cortisol e, portanto, aumenta o oxigênio.

5. Evite fumar

Você deve evitar hábitos prejudiciais, como fumar, que apenas diminui a capacidade pulmonar e pode causar doenças pulmonares, como a DPOC. Fumar também causa hipertensão e doenças cardíacas, o que significa que seus órgãos terão que trabalhar mais para transportar oxigênio por todo o corpo.

Além disso, fumar destrói pequenos sacos de ar nos pulmões que permitem a troca de oxigênio. Sem mencionar que fumar pode levar ao câncer, pois destrói o DNA e aumenta os radicais livres no corpo.

Muitas pessoas relatam que após alguns dias parando de fumar, elas se sentem mais saudáveis e podem respirar muito mais facilmente devido à falta de toxinas sendo ingeridas.

6. Tome suplementos alimentares que aumentem os níveis de oxigênio. Embora a maioria das pessoas tenha a quantidade certa de oxigênio no corpo para que ele funcione bem, pessoas com anemia e outras doenças precisam de mais oxigênio. Comer muitas frutas, vegetais, carnes e outros alimentos integrais pode ajudar, mas se você não estiver ingerindo alimentos frescos em quantidade suficiente em sua dieta, talvez sejam necessários suplementos.

O ferro, em especial, pode ser de grande ajuda porque promove a produção de hemoglobina no corpo, que transporta oxigênio para os pulmões e outros órgãos. Se você não ingerir ferro suficiente, corre o risco de desenvolver anemia, o que pode causar fadiga e fraqueza. Você também pode considerar a ingestão de citrulina, que ajuda a aumentar o óxido nítrico no corpo. Isso melhora a dilatação dos vasos sanguíneos, aumentando a circulação e a disponibilidade de oxigênio nas células do corpo. Finalmente, os suplementos de beterraba podem aumentar os níveis de oxigênio, pois contêm grandes quantidades de nitrato, que é convertido em óxido nítrico. Como a citrulina, ajuda a diminuir a quantidade de oxigênio que o corpo necessita.





7. Medite. Visto que a meditação envolve desacelerar a respiração e tornar-se mais consciente de sua respiração, você receberá naturalmente melhores níveis de oxigênio à medida que a pratica. Estudos têm mostrado que a meditação pode ajudar a aumentar a saturação de oxigênio arterial e cerebral, bem como reduzir a pressão arterial e a respiração basal. Como a circulação melhora quando você pratica meditação, o aumento do fluxo sanguíneo permite que mais oxigênio se mova por todo o corpo. E esta é apenas uma das razões para começar a prática de meditação regularmente!

