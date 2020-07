Caprichos do tempo. As mais belas fotografias meteorológicas

Se você está entre aqueles que se perdem observando as nuvens ou o mar tempestuoso ou as mil formas às quais a neve e o gelo dão vida, se você está encantado diante dos fenômenos climáticos mais bizarros e extremos, então o concurso Fotógrafo Meteorológico do Ano 2019 é o prêmio fotográfico para você. edit

Por: Equipe Oásis

A Royal Meteorological Society, em Londres, anunciou os vencedores do prêmio fotográfico The Weather Photographer of the Year 2019. Mais de 5.700 fotografias foram examinadas por um júri de especialistas em meteorologia. Aqui estão as cinco fotos vencedoras e os outros finalistas.

1 Além das minhas expectativas

O vencedor absoluto do Fotógrafo Meteorológico do Ano 2019 é Gareth Mon Jones com esta imagem tirada ao amanhecer nas montanhas do País de Gales, após uma excursão que o levou a um ponto bem acima do manto de nuvens. Foto: Gareth Mon Jones

2 O poder do raio

A fotógrafa italiana Elena Salvai conquistou o segundo lugar e o prêmio do júri popular ao imortalizar um raio que atinge Riomaggiore, na região da Cinque Terre. Foto: Elena Salvai

3 Rolo de neve em Wiltshire

O terceiro lugar foi para a imagem de Brian Bayliss, que retratou um fenômeno natural bizarro: um rolo de neve foi formado rolando devido ao vento. Foto: Brian Bayliss.

4 Relâmpagos espetaculares sobre a Trial Bay

O vencedor absoluto da categoria sub-17 é Hugo Begg, com esta foto tirada perto de South West Rock, Austrália. Foto: Hugo Begg

5 Motocicleta presa na neve

Ali Bagheri ocupa o segundo lugar na categoria abaixo dos 17 anos, graças a esta fotografia que mostra dois motociclistas lutando com os eventos inesperados causados ​​pela neve no Irã. Foto: Ali Bagheri.

6 A música Comin ta Getcha

A foto de Stu Short retrata caçadores de tempestades que fogem de uma supercélula aterrorizante, uma tempestade poderosa e perigosa que atinge as ruas do Novo México. Foto: Stu Short.

7 As barreiras do Tâmisa sob a tempestade

Sob uma chuva muito forte, as barreiras do rio Tâmisa brilham na foto de Brian Michael Denton. Foto: Brian Michael Denton.

8 Onda explosiva

Owen Humphreys captura o momento em que uma onda espetacular bate no píer em Tynemouth, Inglaterra. Foto: Owen Humphreys.

9 Ar

Steve Baker usou um drone para capturar o turbilhão de neve no céu acima de Tunbridge Wells, na Grã-Bretanha. Foto: Steve Baker.

10 Bolo de nuvem temperada com canela

Assim foi batizada essa nuvem suspensa como uma nave alienígena na lagoa Jökulsárlón, na Islândia, aos olhos do fotógrafo Bingyin Sun. Estamos admirando uma formação incomum chamada altocumulus lenticular. Foto: Bingyin Sun.

11 Fichtelberg

Esta foto de conto de fadas foi tirada por Christoph Schaarschmidt nos picos do Monte Fichtelberg, na Saxônia, Alemanha, em condições extremas de congelamento e com um vento forte. Foto: Christoph Schaarschmidt.

12 Inundação

Mohammad Hossein Moheimany filmou uma planície inundada no norte do Irã com um drone. Foto: Mohammad Hossein Moheimany.

13 Chuva na cidade

Um olhar noturno sobre a cidade de Memphis, nos Estados Unidos, através de uma janela de ônibus e graças às lentes da fotógrafa Christine Holt. Foto: Christine Holt.

14 A nave encalhada

É a temporada de tufões em Taiwan. Um deles se abateu violentamente sobre a cidade costeira de Kaohsiung, atirando um barco contra um píer. A cena foi imortalizada por Peng-Gang Fang. Foto: Peng-Gang Fang

15 Chuva forte

Uma gueixa em seu vestido tradicional, um quimono, caminha sob uma chuva forte no centro histórico de Quioto, Japão. Foto: Patrick Hochner.

16 A super célula

Um fenômeno de tempestade que causa calafrios: um imponente sistema de nuvens com fortes correntes ascendentes eleva o ar para cima. Isso geralmente acontece em Oklahoma, nos Estados Unidos, e Dennis Oswald capturou esse fenômeno. Foto: Dennis Oswald.

17 Nuvens sobre as montanhas

Essa esplêndida nuvem lenticular paira sobre os Alpes na França, uma visão extraordinária das lentes de Iain Afshar. Foto: Iain Afshar.

18 Troféus

A praia coberta de neve em southwold com as típicas cabanas de banho inglesas. Foto: Lee Acaster.

19 Sombras da manhã

O castelo de Scotney, no interior da Inglaterra, em Kent, envolto em brumas de inverno, está no centro. Foto: Chris Brown.

20 Tempestade

A fúria do mar tempestuoso dá origem a ondas espetaculares em Newhaven, Inglaterra, que aparecem como em uma pintura na foto de Dan Portch. Foto: Dan Portch.

21 Apocalíptico

Um haboob, ou uma tempestade de poeira e areia, parece engolir a vasta extensão de terra no Arizona, nos Estados Unidos. Foto: Kevin Juberg.

22 Um arco-íris branco sobre o jardim de inverno

Um fenômeno raro, o arco-íris branco foi fotografado por Elena Belozorova em Vologda, no coração da Rússia. Foto: Elena Belozorova.

23 Portcawl

O fotógrafo Jay Birmingham captura a fúria das ondas que atingem o farol de Portcawl, no País de Gales. Foto Jay Birmingham.

24 Rocha negra

O farol de New Brighton, não muito longe de Liverpool, na foto de Steve Carr. Foto: Steve Carr.

25 Dança lenta

As luzes do norte (aurora boreal) dançam com os galhos nevados. Foto: Andrei Baskevich.

26 Sampjer

O barco de um pescador ao pôr do sol na Croácia. Foto: Lucijan Spanic.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.