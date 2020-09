Convertiplano. Um pouco helicóptero, um pouco avião

Projetado na Itália pela empresa Leonardo, o “convertiplano” AW609 é um veículo futurista que decola como um helicóptero e voa como um aeroplano. Protótipos perfeitamente funcionais já foram construídos nos Estados Unidos, na Filadelfia. É o primeiro do gênero, em todo o mundo, a obter a certificação civil para voar da Faa norte-americana. A previsão é que ele será lançado no mercado ainda este ano. edit

Por: Equipe Oásis

Versátil como um helicóptero e veloz como um avião. Essas são as características fundamentais do AW609, o primeiro convertiplano comercial do mundo. Produzido pela empresa italiana Leonardo Company, seus rotores basculantes lhe permitem decolar e aterrissar na vertical ou permanecer pairando suspenso no ar; mas basta girar de 90 graus esses rotores, e pronto: o aparelho torna-se capaz de viajar a até 510 quilômetros horários, e subir a 7.620 metros de altitude graças a uma cabina pressurizada. O AW609 tem autonomia de voo de 1.852 quilômetros, e cada protótipo pode transportar 9 passageiros e mais 2 tripulantes.

O Governo Metropolitano de Tóquio, no Japão, é um dos primeiros a se interessar pelo convertiplano italiano. Ele possibilitaria, por exemplo, uma maior conexão aérea entre as grandes ilhas japonesas como a ilha de Honsu, onde fica Tóquio, e a pequena ilha de Chichi-jima, situada a cerca de um mil quilômetros ao sul da capital. Atualmente, existe um heliporto nessa ilha – que é importante reserva ambiental japonesa – mas a construção de um aeroporto convencional é praticamente impossibilitada por causa da topografia demasiado acidentada da ilha. Uma primeira tentativa de construção de um aeroporto com pista de 1.200 metros teve de ser abandonada, depois que o Ministério do Meio Ambiente do Japão deu parecer negativo. Mas a escolha das aeronaves AW609 resolveria o problema, pois elas são capazes de operar com segurança em pistas de até 400 metros de extensão. Informações técnicas sobre o convertiplano podem ser encontradas no site https://www.leonardocompany.com/en/products/aw609

Vídeo: Convertiplano AW609, um milagre tecnológico





