Do Big Bang ao Homo sapiens. A história da humanidade em dois minutos

Por: Equipe Oásis

A explosão inicial que a tudo deu início. As formas primordiais de vida, os dinossauros, os primatas e finalmente o homem. A invenção da escritura, os grandes impérios, os gênios inventores que levaram cada vez mais longe a inteligência humana. As explorações geográficas, a praga da escravidão, a Revolução Industrial, até chegar ao século mais próximo a nós, o mais difícil e conflituoso, com suas grandes guerras, o nazismo, o holocausto, Hiroshima e a bomba atômica, Martin Luther King e o racismo, os Beatles, a corrida ao espaço e o extinto Muro de Berlim.

As etapas mais importantes da história do homem estão condensadas em dois minutos de imagens de acontecimentos especiais: uma sequência que culmina com os passos mais próximos ao nosso presente, como a difusão dos computadores e dos telefones celulares, a o extraordinário poder da Internet, os ataques de 11 de setembro, a tensão no Oriente Médio, Fukushima e o pesadelo das radiações.

O autor do vídeo – que ganhou enorme sucesso na rede, alcançando mais de 1,5 milhão de pessoas – é um jovem norte-americano de 19 anos que fez o filme para um projeto escolar.

Vídeo:





Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.