O trem voador. Volte ao ano 1902 e visite uma cidade alemã a bordo do único trem suspenso do mundo

Por: Equipe Oásis

Vídeo: MoMA

Ao longo do vídeo de dois minutos, os passageiros vêem os moradores de Wuppertal atravessando pontes e ruas de terra batida, há mais de um século. A pequena cidade é conhecida por seu schwebebahn, um tipo de ferrovia suspensa que até hoje só existe na Alemanha.

O MoMA (Museu de Arte de Nova York) recentemente retirou o filme em preto e branco do seu cofre e o recuperou, conseguindo uma versão sutilmente colorida de clareza e nitidez impressionantes, já que as técnicas de cinema estavam nos seus primórdios no início no século 20.

Vídeo: O Trem Voador





Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.