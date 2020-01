Ocean Art. A beleza subaquática que os mares escondem

Os juízes da Ocean Art Competition 2019 avaliaram milhares de imagens provenientes de 78 países e escolheram as melhores fotos subaquáticas do ano de 2019. Nesta matéria/galeria podemos admirar algumas das mais belas. edit

Por: Equipe Oásis

01 Crab-Eater Seal é a foto vencedora da seção principal – Best Show – da Ocean Art Underwater Photo Competition 2019, o prestigioso concurso fotográfico que explora a vida dos abismos oceânicos, repleta de seres fascinantes, embora ainda bastante desconhecidos em sua maioria. O fotógrafo Greg Lecoeur surpreendeu essa “foca dos caranguejos” que mergulhou em busca de comida. Moradora da Antártica – um ambiente cada vez mais hostil por causa do derretimento dos gelos -, e apesar do nome, esses animais marinhos não comem caranguejos e sim krill (pequenos crustáceos que constituem cerca de 95% da sua dieta. Para tanto, desenvolveram uma estrutura dental em forma de “peneira” adequada para filtrar o krill. Como as espécies de baleias que são dotadas de barbatanas, as focas dos caranguejos sugam a água do mar, fecham as mandíbulas e expulsam a água através dos seus dentes, aprisionando os pequenos krills no interior de suas bocas. Foto: Greg Lecoeur





02 A foto vencedora da Categoria Grande Angular é esta, intitulada “Blur of Sweetlips”, tirada por Nicholas More em Raja Ampat, Indonésia. Foto: Nicholas More.





03 A foto vencedora da Categoria Comportamento e Vida Marinha é “A Friendly Ride”, tirada na Grande Barreira de Coral, ao largo de Ayr, no Queensland, Austrália. A foto mostra o comportamento original de uma Pastinaca rosa, uma espécie de arraia que costuma “cavalgar” outros exemplares de tamanho grande da mesma espécie. Os biólogos acreditam que esse comportamento seja uma estratégia desse animais para se defender dos grandes predadores. Foto: Paula Vianna.





04 Esta foto, intitulada “Treats from Mooloolah River” foi a vencedora na Categoria Nudibrânquios. No rio Mooloolah, que corre no sudeste da Austrália, vivem mais de 350 espécies de nudibrânquios, pequenos moluscos de formas e colorido xtraordinários. Da família fazem parte as lesmas-do-mar. Foto: Jenny Stock.





05 “Clownfish Eggs” (Ovos de Peixe Palhaço) ganhou o primeiro lugar na categoria Supermacro, foto tirada a uma distância muito próxima do objeto. Esse extraordinário encontro com um ninho de ovas de peixe-palhaço ocorreu em Tulamben, Indonésia. Um peixe-palhaço fêmea põe entre 100 e 1.000 ovas a cada vez. Essas ovas, depois de postas, permanecem protegidas pelo macho, até a saída dos filhotes. Foto: Paolo Isgro.





06 “Eye of the Tornado” (Olho do Furacão), foto realizada nas águas da Baixa Califórnia, México, e deu ao fotógrafo o terceiro lugar na Categoria Grande Angular. Foto: Adam Martin.





07 “Victim” (Vítima) é foto realizada em Eleuthera, uma ilha das Bahamas. Essa imagem dramática foi a vencedora na Categoria Conservation. O fotógrafo, Shane Gross, conta: “Meu companheiro de mergulho veio a mim porque acabara de encontrar uma tartaruga morta há bastante tempo e que permaneceu presa a um anzol. Peguei minha câmera fotográfica e registrei a imagem do pobre animal”. Foto: Shane Gross.





08 O primeiro lugar da Categoria Novice Macro foi ganho pela fotógrafa Jules Casey. A foto foi tirada em Victoria, Austrália. A imagem, intitulada “Seahorse Bus”, mostra o incrível espetáculo de seis cavalos marinhos atados a um mesmo fio de planta aquática. Foto: Jules Casey.





09 Vencedora da Categoria “Compact Behavior”, esta foto foi intitulada “Open Mouth Grouper”. Trata-se de um primeiro plano de uma garoupa com a boca totalmente aberta foi feita nas águas do Mar Vermelho, no Egito. Foto: Ferenc Lorincz.





10 Durante um mergulho nas águas profundas do Taiti, a maior ilha da Polinésia Francesa, na Oceania, Fabien Michenet realizou “Snaketooth Swallower”, foto de um peixe abissal que obteve o primeiro lugar na Categoria “Blackwater”, a das fotos tiradas na escuridão da noite. Foto: Fabien Michenet.





GALERIA





11 “Anemone City”. Foto: Borut Furlan.





12 “The Engine”. Foto: Tobias Friedrich.





13 “The Hipnotist”. Foto: Dave Johnson.





14 “Story 9”. Foto: Wu Yung Sen.





15 “Indian”. Foto: Yat Wai So.





16 “Flamboyant in Space”. Foto: Hakan Basar.





17 “Radiography”. Foto: Stefano Cerbai.





18 “Lethal Fluid”. Foto: Paolo Bausani.





19 “Cave”. Foto: Alessandro Buzzicchelli.





20 “Under the Pier”. Foto: José Antonio Castellano.





21 “Cuttlecolor”. Foto: Paolo Bondaschi.





22 “Strange Encounter”. Foto: Hannes Klostermann.





23 “The Choir”. Foto: Pedro Carrillo