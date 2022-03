"Somos dois bostas", diz editor da Wikipédia que, ao lado de um anônimo da plataforma, classificou o 247 como "não confiável"

Apoie o 247

247 – O ativista digital Rodrigo Padula, que classificou o Brasil 247 como "fonte não confiável" ao lado de dois perfis anônimos na Wikipédia, procurou o jornalista Leonardo Attuch, editor-responsável pelo Brasil 247 para ameaçá-lo. "Brasil247 atacou a wikipedia com narrativa falsa, vai se dar mal à (sic) longo prazo, quanto mais atacarem, pior será", disse ele. Confira como foi toda a conversa, em que ele afirma ser um "bosta", depois de ser questionado sobre por que rotulou como "não confiável" um veículo de comunicação com jornalistas premiados e vários intelectuais no seu conselho editorial.

Rodrigo Padula: Seu amigo João está passando informações equivocadas sobre a Wikipédia, vão se dar mau (sic) nessas afirmações levianas. Mal com L, antes que faça um novo tuíte 5. Série. Quanto mais tentam justificar as afirmações falsas, mais erram. Está faltando anunciar que a wikipedia (sic) tb protege nazistas, não te passaram essa não? E que matamos a Mariele Franco. Confirma com a sua fonte e me fala. Veja só quem em 24 de Fevereiro de 2022 propôs a discussão para inclusão da Brasil Paralelo como fonte não fiavel (sic) na wikipedia. Vocês estão sendo enganados por alguém aí viu.

Leonardo Attuch: Olha, Rodrigo, por algum motivo você decidiu nos causar um dano reputacional. Um dano de reputação, como você sabe, pode causar sérios prejuízos econômicos a qualquer empresa. O ataque é ainda mais grave quando realizado contra um veículo de comunicação que reúne alguns dos mais sérios e mais premiados jornalistas do Brasil. Nosso conselho editorial também reúne alguns dos maiores intelectuais brasileiros. Não sei quem é João e também desconheço por que motivo você decidiu nos atacar. O fato concreto é que suas ações ferem os princípios de neutralidade e isenção que devem reger a plataforma.

Rodrigo Padula: Eu já expliquei. Isso vezes que foi decisão da comunidade e não minha, publicaram uma enxurrada de matérias me atacando, ligando a globo, Ciro gomea (sic) e agora Brasil Paralelo. Eu sei que vocês estão sendo guiados e receberam informações equivocadas do João.

Leonardo Attuch: Quem é João?

Rodrigo Padula: E isso está jogando ainda mais contra vocês, pois a narrativa mentirosa está se espalhando , impactando pessoas, partidos, instituições e empresas. Na entrevista que foi gravada e publicada sem minha autorização, eu disse claramente que eu não fiz o pedido nem o bloqueio do site de vcs (sic). Só participei da discussão. Bloqueamos sites a esquerda (sic) e a direita (sic). Apareceram com a mesma narrativa http://de.um determinado editor da Wikipedia que quando me viu corrigindo o artigo da Brasil Paralelo de acordo com as regras da plataforma, veio me acusar de edições pagas. Coisa que nunca fiz para esquerda nem para direita nem para ninguém.

Leonardo Attuch: Não adiantar querer nos enganar. A decisão foi tomada por você e dois anônimos: "Liquet" e "Theys York", sem consenso. Você não tem a menor condição de definir o que é ou não um veículo de comunicação confiável. Não tem formação para isso, nem pode falar em nome da Wikipédia, como vem fazendo. Já que decidiu nos atacar, causando um dano econômico real, responda pelas consequências.

Rodrigo Padula: Vocês seguem atacando, dizendo que eu ataquei Freixo, Rodrigo Neves, mas mal sabem que tenho relação próxima com ambos. Freixo defendeu a wikipedia de ataques do ministério da educação. Vamos lançar uma nota oficial de repudio (sic) desmascarando vocês. Pois a comunidade da Wikipedia sabe que a narrativa é mentirosa. E que eu não tenho poderes adicionais.

Leonardo Attuch: Você tomou suas atitudes sem pensar nos prejuízos que causaria à nossa imagem e à dos nossos jornalistas. Lamento. Cada um é responsável pelo que faz.

Rodrigo Padula: Não sou dono. Não me comporto como tal. Vocês estão jogando para a torcida petista, a wikipedia não tem lado, nem partido. A narrativa é mentirosa e vocês serão desmascarados. Estão usando a mim e a wikipedia para fazer campanha política. Já conversei com equipe do Freixo, do Rodrigo Neves, com vários órgãos de imprensa explicando o pq a narrativa de vocês é falsa. Eu não tenho financiamento. Não sou ligado a Ciro. Não sou ligado a Brasil Paralelo. Sou editor independente. E lá dentro, não faço militância, sigo as regras e tenho reputação considerável em defesa da Wikipedia.

Leonardo Attuch: Bom, acho que você causou um dano muito grande não apenas ao 247, ao seu conselho editorial, aos seus leitores e aos seus assinantes, mas também à própria Wikipédia.

Rodrigo Padula: Vocês escolheram a narrativa errada. E os inimigos errados. Então se desejarem seguir no embate, na calúnia, dá (sic) difamação, podem seguir, estão jogando contra vocês mesmos. Nossa comunidade é plural, é forte, é independente, já sofremos ataques de pessoas e instituições maiores e só nos unimos e nos fortalecemos. Até pessoas lulistas doentes q eu (sic) conheço que editam a Wikipédia já estão assinando a nota de repudio (sic). O ataque orquestrado por vocês sem lastro algum, está unindo a comunidade da Wikipedia. E com respaldo internacional. Eu estou sendo atacado por milhares de pessoas no Twitter, Facebook, WhatsApp, telefone, email. Com base em uma mentira.

Leonardo Attuch: Você é que nos escolheu como inimigos. Responda por seus atos e não se vitimize.

Rodrigo Padula: Veja só quem em 24 de Fevereiro de 2022 propôs a discussão para inclusão da Brasil Paralelo como fonte não fiavel (sic) na Wikipédia. Como sustentar sua afirmação diante disso? Ainda estão buscando problemas jurídicos com a Brasil Paralelo, com quem não tenho qualquer vínculo nem nunca tive vínculo empregatício com base em uma mentira que um editor lhes passou. Desde a primeira conversa por telefone eu informei, isso é um tiro no pé. E é exatamente o mesmo erro cometido pela Brasil Paralelo. Leia o verbete deles e verá como são retratados na wikipedia hoje.

Leonardo Attuch: Não sei quem é João, só sei que você decidiu nos causar um dano reputacional. E nossa reação é natural, legítima e necessária.

Rodrigo Padula: Como já disse, não fui eu a sugerir nem a categorizar , fui apenas um editor. E eu gostaria de saber qual editor ou contato está fornecendo informações falsas para vocês. Pois estão sendo induzidos ao erro. Sou um cara completamente aberto ao diálogo. Em 1 dia vcs iniciaram uma grande guerra contra a Wikipédia, sem lastro algum. Como eu disse ao jornalista, isso é tiro no pé. Vai repercutir na grande mídia e nos verbetes ligados a vocês na wikipedia para a eternidade. Estão atirando na pessoa errada, na questão errada e de forma errada.

Leonardo Attuch: Que diálogo você propõe depois de nos causar um dano reputacional e econômico e ir conceder entrevista ao Globo, um dos maiores jornais do País?

Rodrigo Padula: E induzindo ABI e tantos outros ao errro (sic).

Leonardo Attuch: Qual é a lógica disso? Você causa os prejuízos, vai ao Globo e diz que está aberto ao diálogo? Não estou entendendo.

Rodrigo Padula: Vocês não eram pauta, eu e maike conversamos com jornalista, o assunto veio a tona (sic). Dizer q estamos (sic) a serviço da globo, é leviano.

Leonardo Attuch: Sei. Quem é Maike? Qual a formação dele? Qual a sua formação?

Rodrigo Padula: Dizer q somos (sic) financiados e somos militantes ciristas. É leviano. Somos 2 bostas , que contribuem com a wikipedia e só. Vocês que estão nos transformando em monstros financiados por alguém maior. Isso não existe. Somos pessoas simples, que editam a wikipedia empossuem (sic) paixão pela causa. O resto é teoria da conspiração e gente tentando usar vocês para nos atacar ou pra botar lenha na fogueira. Tenho provas e testemunhas da Wiki e fora que toda a narrativa é mentirosa. Eu te chamei no privado, pois vi que está levando para o pessoal demais e misturando pessoas e instituições.

Leonardo Attuch: Se você são dois bostas, com que autoridade vocês acham que podem classificar como "não confiáveis" um site que tem jornalistas como Tereza Cruvinel, Paulo Moreira Leite, Joaquim de Carvalho, Mauro Lopes, Helena Chagas, Rodrigo Vianna, Alex Solnik, Luis Costa Pinto e tantos outros? E um conselho com Celso Bandeira de Mello, Luiz Carlos Bresser Pereira, Carol Proner, Jessé Souza, Marcia Tiburi, Marco Aurélio de Carvalho, Florestan Fernandes Júnior e tantos outros?

Rodrigo Padula: Já conversamos com equipes jurídicas e recebemos declarações de apoio de várias pessoas e organizações, brasileiras e internacionais. São as regras da Wikipedia. Tendo participação ativa, tem direito a voto, qualquer pessoa pode falar e escrever sobre qualquer coisa. Pra ser jornalista não precisa ter formação. Pra ser wikipediara (sic) também não. Na wikipedia, carteirada não adianta.

Leonardo Attuch: Bom, você sabe que não cumpriu as regras da plataforma e foi por isso que me procurou. Vai ter que reparar o dano que causou.

Rodrigo Padula: Daily Mail foi bloqueado na wiki em inglês. E sua interpretação das regras é completamente equivocada. Está sendo mal assessorado neste sentido. Eu posso ser de esquerda e editar o artigo bolsonaro (sic), basta seguir as regras de edição.

Leonardo Attuch: Você está propondo que eu contrate uma assessoria para reparar o dano que você causou?

Rodrigo Padula: Não, eu avisei na ligação que tiro no pé, é tiro no pé. Weintraub atacou despropositadamente a wikipedia, se deu mal. Brasil Paralelo atacou a wikipedia, se deram mal. Brasil247 atacou a wikipedia com narrativa falsa, vai se dar mal à (sic) longo prazo, quanto mais atacarem, pior será. Se antes tínhamos poucos editores participando da questão, hoje teremos muito mais contra vocês pelos ataques que perpetrsrsm (sic) contra toda a comunidade. Pois estão atacando a reputação deles e da Wikipedia. Quando você diz que um militante cirista manipula a wikipedia, vc não ataca só a mim. Ataca a comunidade global A fundação. E principalmente, toda a Wikipédia lusófona. Assim como conquistamos o apoio para que um deputado falasse em Brasília em defesa da Wikipedia (Marcelo Freixo) na Câmara Federal, lutaremos em defesa da wikipedia contra o ataque orquestrado por vocês. A wikipedia e sua comunidade possuem autonomia. E a lei geral de proteção de dados, esta (sic) do nosso lado. Para que os ataques que perpetram contra mim, não se espalhem para outros. Eu nunca tive nem tenho vínculo com PDT ou militância cirista. Sempre fui um eleitor atuante. Conheci o Lula pessoalmente, tenho foto com ele. Defendi a Dilma. Postei compartilhei. Mas preferiram me colocar como militante cirista, apenas por ser um eleitor interessado nas propostas dele Com isso trouxeram toda a militância cirista para participar da discussão e dessa guerra. Eu não fiz contato, não chamei, não convoquei, não tenho poder algum nisso. E vocês simplesmente os convidaram para a festa. Eu não causei danos a vocês, foi uma decisão coletiva da qual eu só participei. Vocês que causaram todo esse estardalhaço publicando Tuites marcando a todos e me rotulando. A matéria do jornal o Globo não tinha gerado barulho algum contra vocês. E vocês chamaram atenção de todos para isso, como falei, tiro no pé. Isso é uma conversa privada, não autorizo a publicar como entrevista, são esclarecimentos pois vejo que estão sendo mal orientados no que tange a wikipedia e suas dinâmicas. A wikipedia é um dos sites mais acessados do mundo e vai continuar sendo. Ninguém experiente, importante para a wikipedia vai sair da Wikipedia por causa dessa narrativa, vocês erraram no tom na estratégia, na discussão, na exposição, em tudo. Sei que este é o jeito que trabalham, por isso a reputação dentro da Wikipedia não é boa. Portanto volto a reafirmar, não participo de militância cirista até o momento, não sou pago nem financiado por eles nem por Brasil paralelo e estou disposto a quebrar meus sigilos para provar que a narrativa é mentirosa. Não encontraram depósitos bancários, ligações, e-mails, nada que comprovem qualquer ligação minha a Ciro gomes, Brasil paralelo, globo e etc. Sou apenas um editor... e eleitor, nada mais. Eu sinceramente não tenho mais o que explicar e dizer, está tudo aí bem claro. Passar bem.

