6 dicas para casamento simples

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

O casamento é um dos eventos mais importantes na vida de uma pessoa. É o dia em que ela oficializa o seu amor e compromisso com outra pessoa.

Mas, para muitas pessoas, o casamento também pode ser um dia estressante e caro. Se você está planejando um casamento simples, mas ainda quer que seja um dia inesquecível, aqui estão algumas dicas para te ajudar.

Quais são os principais custos de um casamento?

Quando pensamos em casamento já vem à mente custos altos e alguns estresse. Mas por trás de tudo isso, é um momento mágico e que será lembrado para sempre por um casal e pessoas próximas.

Por isso é sempre importante ter em mente os principais gastos para dar uma pesquisada ou uma negociada no valor com alguns fornecedores.

Os principais custos de um casamento são a roupa, o local, a comida e os convidados. A roupa pode ser um dos itens mais caros, especialmente se você estiver comprando um vestido de noiva.

O local do casamento também pode ser bastante caro, especialmente se você estiver escolhendo um lugar para a cerimônia e a recepção.

A comida é outro item que pode ser bastante caro, especialmente se você estiver contratando um buffet.

Os convidados também podem custar bastante dinheiro, se você estiver planejando uma viagem para o destino do casamento.

Como arrecadar ou economizar dinheiro antes do casamento

Como todos sabem, os casamentos podem ser bastante caros. Aqui estão algumas dicas para economizar dinheiro antes do seu casamento:

Faça uma lista de prioridades

Decida o que é realmente importante para você e se concentre nas suas principais prioridades. Isso irá ajudá-lo a determinar onde você pode economizar dinheiro.

Aceite a ajuda de amigos e familiares

Muitas pessoas estão dispostas a ajudar no planejamento e na execução do seu casamento, então não hesite em pedir ajuda quando precisar.

Não exagere

Lembre-se que o objetivo é economizar dinheiro, então não há necessidade de gastar mais do que o necessário em qualquer item do seu casamento.

Dicas para organizar um casamento simples

O principal ponto para determinar o seu orçamento é estar ciente de todos os custos envolvidos. Para ajudá-lo a organizar seu orçamento, listamos algumas dicas importantes:

1 - Determine o tamanho do evento

O número de convidados que você espera terá um impacto significativo no orçamento total. Quanto mais pessoas, mas você terá que gastar em itens como alimentação, bebidas e locação de espaços.

2 - Escolha a data do evento com cuidado

Os casamentos realizados durante a semana são geralmente mais baratos do que os que acontecem nos finais de semana. Além disso, evite datas comemorativas como feriados nacionais ou feriados religiosos, pois isso também pode encarecer o evento.

3 - Decida qual será o local do casamento

A escolha do local certamente influenciará no orçamento final – um casamento realizado em um hotel luxuoso, por exemplo, terá um custo bem maior do que um evento realizado em uma capela simples ou no campestre.

4 - Faça uma lista dos fornecedores necessários e pesquise preços

Depois de definir todos os detalhes do casamento, é hora de procurar pelos fornecedores certos – e isso inclui tudo, desde a florista até a banda contratada para animar a festa!

Pesquise bastante para encontrar os melhores preços e serviços disponíveis na sua região.

5 - Reserve o espaço com antecedência possível

Se você já tem um local em mente para realização do casamento, reserve assim que possível! Isso evitará surpresas desagradáveis ​​no futuro, além de garantir que você tenha disponibilidade para data escolhida para o evento

6 - Pense fora da caixa

Procure alternativas criativas que possam economizar dinheiro. Por exemplo, em vez de alugar um salão de festas, considere realizar o evento em um parque ou reservar um pacote de casamento na praia SP .

Existem diversos espaços com preços acessíveis no litoral de SP, com toda a estrutura pronta para um casamento simples.

Alternativa para casamento simples

A simplicidade é a chave para um casamento perfeito e, felizmente, há muitas maneiras de manter as coisas simples.

Se você está procurando uma alternativa para um casamento tradicional ou simplesmente quer economizar dinheiro, existem algumas ótimas opções para você.

Uma das melhores maneiras de manter o seu casamento simples é reduzir o número de convidados. Se você puder limitar o seu convite à família e amigos próximos, você poderá economizar muito dinheiro.

Outra opção é fazer o seu próprio casamento. Você pode alugar um espaço em um salão de festas ou até mesmo usar a sua própria casa.

Tudo o que você precisa é de um pouco de criatividade e alguns itens essenciais, como flores e bolos.

Outra alternativa para um casamento simples é contratar um fotógrafo independente para registrar o evento.

Fotógrafos profissionais podem cobrar centenas, às vezes milhares, de reais pelos seus serviços, mas há muitos fotógrafos talentosos que cobram apenas uma fração do preço.

Além disso, se você quiser economizar ainda mais dinheiro, pode sempre fazer as suas próprias fotos usando uma câmera digital barata e impressora doméstica.

Vantagens de fazer um casamento mais simples

Você já pensou que um casamento mais simples pode trazer diversas vantagens para o seu grande dia?

Casar-se em uma cerimônia mais enxuta pode ser uma ótima forma de economizar, afinal, você não precisará arcar com os custos de um evento luxuoso.

Além disso, um casamento mais simplificado tende a ser menos estressante e mais descontraído, o que é perfeito para quem quer curtir ao máximo esse dia tão especial.

Outra vantagem é que você poderá personalizar ainda mais o seu casamento, afinal, terá mais liberdade para escolher cada detalhe do evento. E se você quer um ambiente aconchegante e intimista, uma cerimônia simples é ideal!

Por fim, lembre-se de que o importante não é o tamanho do evento, mas sim a felicidade de compartilhar esse momento com as pessoas que você ama.

Então, se estiver pensando em fazer um casamento mais enxuto, basta escolher os elementos essenciais e garantir que todos os seus convidados tenham um dia inesquecível!

Gastos após cerimônia de casamento

Após o casamento, é importante ter um plano para os seus gastos. Afinal de contas, a cerimônia de casamento marca o início de uma vida a dois e não fim.

Saber se planejar para saber gastar com consciência e economizar, vai fazer muita diferença no pós cerimônia. Para assim evitar brigas e estresses desnecessários.

Aqui estão algumas dicas para manter os seus gastos sob controle:

Saiba o que você quer

Antes de começar a planejar qualquer coisa, você precisa saber exatamente o que quer. Isso significa fazer uma lista de todas as coisas que você precisa e quais são suas prioridades.

Pense a longo prazo

Não planeje apenas para o dia do seu casamento, mas pense em como será sua vida juntos depois do casamento.

Isso significa pensar em quanto dinheiro você precisará para manter sua nova casa, comprar carros e outras despesas que possam surgir.

Crie um orçamento

Uma vez que você sabe o que quer e pensou a longo prazo, é hora de criar um orçamento detalhado. Anote todas as suas receitas e despesas, incluindo presentes, lua de mel e outros itens extras.

Isto irá ajudá-lo a determinar quanto dinheiro você realmente tem disponível para gastar sem se endividar.

Economize

Antes do casamento, comece a poupar dinheiro para cobrir alguns dos seus gastos futuros. Isto irá ajudá-lo a ter um fundo para usar em situações inesperadas ou simplesmente para manter sua nova vida juntos sem problemas financeiros.

Negocie

Se você estiver enfrentando dificuldades financeiras após o casamento, tente negociar com seus credores. Muitos deles estão dispostos a trabalhar com novos casais para diminuir as taxas de juros ou até mesmo perdoar algumas dívidas existentes.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.