6 tipos de torneiras luxuosas que vão valorizar ainda mais o seu banheiro

Quando queremos reformar ou construir um banheiro precisamos dar atenção a pequenos detalhes e assim vemos o resultado gratificante no final, a decoração é algo que muda mudo ambiente , Iremos falar de um dos itens de decoração do banheiro, a torneira.

Escolher os tipos de torneira para banheiros requer um pouco de sabedoria pois envolve muitos fatores. Além de escolher pelo design bonito você também precisa pensar em algo que desse certo como a cuba que você escolheu.

Tipos de torneira para banheiros

1- Torneira para banheiro de bica alta

É um dos modelos preferidos para usar no banheiro devido à distância entre bica e a válvula esse tipo de torneira é muito confortável e muito funcional. É com modelo convencional e como você pode encontrar com facilidade.

2- Banheira para banheiro de bica baixa

A torneira de bica abaixo é perfeita para instalar quando a culpa embutida ou sobreposta. Você tem a opção de instalar lá na bancada ou até mesmo na culpa um fator que é levado em consideração é que por ser uma altura menor é ótima para evitar respingos.

3- Torneira para banheiro de bica média

É o modelo mais prático e recomendado para a culpa sempre tido e sobrepostas, você também tem a opção de instalar a bancada tanto na própria cuba lembrando de respeitar altura adequada

4- Torneira para banheiro cascata

Se você está à procura de um visual moderno e conceitual para o seu primeiro, a melhor opção é a torneira para banheiro cascata. A diferença para os outros modelos é a maneira em que a água sai lembrando uma cascata, ou seja, a água sai de maneira mais distribuída. É recomendado deixar um espaço de 15 cm entre o final da culpa e o ponto de queda de água, assim você evita que o jato de água fique próximo a Cuba.

5- Torneira para banheiro cascata de vidro

Isso é um tipo de torneira que consideramos luxuosa o caimento Tiago passou pelo uma plataforma antes de cair na Cuba. A transparência da plataforma faz um efeito decorativo muito bonito, existem modelos que usam luz de Led e deixam o banheiro ainda mais decorado e moderno.

Esse tipo de cascata é recomendado para lavabo, pois é usado com menos frequência.

6- Torneira para banheiro com os misturador

Essa torneira permite a água quente mesmo, ou seja, ela permite que você mexa e regula as duas temperaturas da água.

Essa opção é para você que quer ter mais conforto no inverno por exemplo ou até mesmo se você mora em uma região muito rica. Ao acordar de manhã e lavar o rosto na água fria para corajosa, você pode ter sua água morna logo pela manhã. Você tem duas escolhas ao escolher a torneira para banheiro com misturador: mono comando e duplo comando.

A torneira mono comando você pode regular a temperatura e a vazão de água já torneira de duplo comando possui uma peça para água fria e outra para água morna. É recomendado para bica baixa, média ou alta quando baixa ou média é preferível colocar a torneira na Cuba.

Tipos de acabamento para as torneira

Na hora de escolher alguns tipos de torneira para banheiros, praticidade, estética e tecnologia são alguns itens importantes. Não há tendência de fuga, certo? A cada estação, alguns estilos e acabamentos se destacam e entram na lista dos mais procurados, como ouro, preto fosco e ouro rosa.

Portanto, recomendamos que a seleção de torneiras de lavatório de banheiro corresponda ao estilo e decoração de seu banheiro (moderno, retro, simples, industrial, clássico etc.).

Além disso, por exemplo, é melhor usar o mesmo estilo de torneira para a pia e o chuveiro. Ou, em harmonia com materiais e acabamentos: opte pelo cromo brilhante, aço inoxidável escovado ou cobre rústico.

Dica extra:

O ideal é você conhecer sites que vendem materiais de decoração e até mesmo de construção para te auxiliar a chegar na decoração ideal para sua casa!

Neste artigo mostramos os tipos de torneira para banheiros. Vale a pena lembrar que você precisa prestar bastante atenção quanto a cuba que você escolheu, afinal a combinação de torneiras e cuba pode não ser das melhores, fiquem de olho nisso.