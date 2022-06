A próxima geração de estrelas brasileiras do futebol

Apoie o 247

Com o início do Brasileirão Série A a um bom ritmo, muito se fala dos próximos talentos e surpresas que vão marcar este campeonato, especialmente a qualidade dos jovens brasileiros que têm sido a grande aposta dos grandes nomes do futebol.

O mercado global de transferências tem mostrado, nos últimos anos, a tendência na aposta de jogadores adolescentes, especialmente nos mercados sul-americanos. Isso porque os jogadores mais jovens têm a oportunidade de se desenvolver em uma cultura diferente enquanto aperfeiçoam um estilo de futebol mais intenso entre várias estrelas e ligas internacionais.

Vinicius Junior

Vinicius Junior é o exemplo de uma das principais referências contratadas em 2016 pelo Real Madrid, quando o jogador tinha apenas 16 anos. Mesmo sem ter feito qualquer estreia pelo Flamengo, sua equipe na ocasião – o Real Madrid –, viu o potencial de Vinicius Junior e avançou com uma proposta de mais de 245 milhões de reais. Hoje com apenas 21 anos, estrela como titular chave da equipe espanhola e uma promessa para a seleção nacional. Não só Vinicius Junior, mas também grande parte da formação do Real Madrid, como Rodrygo, são exemplos de jovens talentos que estão levando o clube aos títulos internacionais.

Sávio

O jovem de 18 anos Sávio, também conhecido como Savinho, é uma confirmação certa no Manchester City. O jovem do Atlético Mineiro, que já esteve na mira de outros clubes ingleses como o Arsenal, foi confirmado pelo Manchester City por 38 milhões de reais.

O jovem ala tem sido apontado como um dos jogadores mais talentosos para a sua idade graças à sua técnica, visão de jogo e habilidade. Recentemente, a cria do Galo bateu recorde como jogador mais jovem a marcar na Libertadores, contra o Independiente Del Valle. A boa performance da equipe vem trazendo alegrias aos torcedores, que sonham com um ano de conquistas.

O favoritismo do Atlético Mineiro pode ser visto em sites de apostas online no Brasileirão, que aliás está mais disputado do que nunca. A equipe empata com 12 pontos no topo da tabela com Palmeiras, São Paulo e Botafogo, tentando tirar o Corinthians da liderança. Com um calendário preenchido, muitas oportunidades virão para Savinho, que continuará a jogar pelo Galo até a próxima janela de transferência.

Muitos comparam o jogador ao potencial de Vinicius Junior. Desde os 16 anos no Atlético Mineiro, o jovem conta com um ritmo elevado, forte posse de bola e mudanças de ritmo que impressionam os grandes nomes. A performance do Atlético Mineiro tem dado motivos aos torcedores para acreditar, e é nesse sentido que Sávio terá oportunidades para reforçar ainda mais as expectativas.

Kayky

Um dos grandes desafios das jovens promessas na ida para os gigantes europeus como o Manchester City é o leque de jogadores que competem intensamente para chegar à equipe principal. Exemplo disso foi o caso de Kayky, também de 18 anos, que partiu do Fluminense para o clube Inglês no ano passado com altas expectativas e tem sentido a intensa competição para chegar à equipe principal. Atualmente, Kayky apresenta o seu jogo na liga inglesa sub-23, chamada de Premier League 2. Certamente a experiência o ajudará a crescer ainda mais, e será um dos jogadores com maiores expectativas desta temporada.

Luiz Henrique

Também no Fluminense encontramos um dos jogadores mais jovens, o qual tem auxiliado o clube nas vitórias. Luiz Henrique, de 21 anos, é um atacante promissor que aproveita o seu tempo de jogo nos vários campeonatos do tricolor – que recentemente conquistou o Campeonato Carioca, depois de mais de 10 anos sem vencer o troféu estadual. Ele foi um forte candidato à revelação no Campeonato Brasileiro do ano passado – o ala certamente promete uma carreira brilhante.

Ângelo

Outra das promessas nacionais é o atacante de 17 anos do Santos, Ângelo. O atacante revelou um talento fora do comum, por isso não será surpresa se rumores de clubes europeus começarem a surgir. Ângelo é o artilheiro mais jovem da história da Copa Libertadores e certamente será um dos focos para esta temporada nos diversos campeonatos.

Endrick

Endrick, atacante de apenas 15 anos do Palmeiras, tem sido alvo de rumores nos jornais europeus, especialmente com o Real Madrid. A estrela do Palmeiras brilhou na Copa São Paulo Junior, na qual marcou 6 gols em meio a jogadores mais velhos e experientes. No caso de Endrick tudo pode acontecer, já que o jogador só poderá assinar um contrato profissional em julho, quando completa 16 anos – o talento do jovem tem tudo para atrair uma oferta milionária de clubes gigantes.

O Brasil conta com uma vasta lista de promessas, e os investimentos das equipes nacionais reforçam as suas academias em busca de formar talentos para o futuro. Esta geração de talentos brasileiros cresceu em uma era globalizada – há duas décadas os jogadores sonhavam em estrelar nos times regionais, agora os seus olhos estão voltados para os gigantes europeus.

