As dez cidades com os edifícios mais magníficos do mundo

Para qualquer entusiasta de arquitetura que esteja planejando uma viagem, saber onde estão os edifícios mais bonitos do mundo pode ser a maneira perfeita de determinar seu próximo destino. Todos esses lugares não apenas oferecem construções magníficas, mas também muitas outras atrações.



Aqui estão as dez cidades com os edifícios mais bonitos do mundo, segundo o Online Mortgage Advisor, consultoria imobiliária com sede no Reino Unido.



1º - Veneza, Itália



Veneza, na Itália, está no topo da lista de lugares que abrigam os edifícios mais bonitos do mundo. A cidade tem icônicas construções como a Velha Casa de Tijolos Vermelhos, o Palácio Ducal (ou Doges Palace), a famosa torre do relógio Torre dell'Orologio e a Basílica de São Marcos com suas impressionantes colunas e mosaicos.



2º - Roma, Itália



A Itália conquistou também o segundo posto do ranking dos edifícios mais bonitos do mundo – com as construções históricas da antiga Roma, entre as quais estão o Coliseu e o Panteão. Embora esses sejam pontos turísticos obrigatórios, há muitos outros prédios magníficos espalhados por toda a capital italiana.



3º - Barcelona, ​​Espanha



Barcelona, na Espanha é famosa por sua arquitetura que inclui maravilhas de Antoni Gaudi, como a Sagrada Família, templo que mistura os estilos gótico e Art Noveau de maneira sem precedentes. A cidade também tem os imperdíveis Palácio da Música Catalã, Palácio Guell, Casa Amatller, Casa Batlló e Torre Bellesguard.



4º - Praga, República Tcheca



Os impressionantes edifícios de Praga, capital da República Tcheca, incluem o seu Museu Nacional – o edifício principal na extremidade superior da Praça Venceslau foi construído pelo proeminente arquiteto neorrenascentista tcheco Josef Schulz, no final do século XIX. O Palácio Kinsky, a Igreja de São Nicolau e a Powder Tower também ajudaram a elevar o índice de beleza desta cidade do Leste Europeu.



5º - Nova York, NY



Nova York se destaca com seu edifício mais magnífico, o Grand Central Terminal, localizado no centro de Manhattan. Construída em 1871, hoje é uma das estações de trem mais movimentadas do mundo e um dos marcos mais impressionantes da Big Apple.



6º - Atenas, Grécia



A capital grega, indiscutivelmente, é um paraíso arquitetônico. Embora Atenas tenha um lado moderno, o centro histórico está repleto de joias que mesclam estilos dos períodos clássico, helenístico e romano. A Acrópole é mundialmente conhecida, mas também se destacam o icônico Partenon e o Templo de Atena.



7º - Budapeste, Hungria



Conhecida como a “Paris do Oriente”, Budapeste é famosa por seus banhos termais – e o edifício histórico do Széchenyi Baths Budapest é uma das joias da arquitetura local. A cidade também possui vários Patrimônios Mundiais da UNESCO, como o Castelo de Buda do século XVIII, que abriga a Galeria Nacional Húngara e o Museu de História de Budapeste; e o Edifício do Parlamento, um dos símbolos da arquitetura neogótica.



8º - Viena, Áustria



A arquitetura de Viena inclui desenhos barrocos e góticos, casas Art Nouveau, obras-primas modernistas e edifícios contemporâneos. O Palácio de Schönbrunn é uma de suas atrações mais emblemáticas. Da mesma forma, o Palácio Imperial de Hofburg, sede dos governantes austríacos desde o século 13, é composto por vários edifícios e pátios com estilos renascentistas, barrocos e góticos.



9º - Bordeaux, França



Bordeaux, na França, abriga uma notável arquitetura contemporânea e histórica – a sua imponente catedral em estilo gótico, classificada pela UNESCO, é um dos principais monumentos da cidade. A poucos passos da catedral está o Palais Rohan, conhecido por sua austera fachada em estilo Luís XVI.



10º - Milão, Itália



A Itália fecha a lista com três cidades no top 10 – Milão, o 10º lugar, abriga muitas maravilhas arquitetônicas, sendo a Catedral a mais famosa. Exemplo da arquitetura gótica, sua construção durou seis séculos, da década de 1380 à década de 1960. Já a Galleria Vittorio Emanuele II é o exemplo mais antigo de galeria comercial do mundo. Hoje, grifes de luxo famosas se espalham pelo impressionante piso de mármore.

