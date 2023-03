Benefícios da caminhada diária: cuide da sua saúde física e mental

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

Você já se perguntou sobre quais são os benefícios da caminhada diária? Se você quer entender um pouco melhor desse assunto, é só continuar a sua leitura nos parágrafos seguintes.

Não há como negar que a caminhada é uma das formas mais simples e acessíveis de exercício físico , haja vista que pessoas de qualquer idade e níveis de aptidão podem se beneficiar dessa prática.

Afinal de contas, além de ser uma atividade prazerosa, ela traz diversos benefícios para a saúde física e mental.

Então, se você quer entender um pouco melhor sobre quais são os principais benefícios da caminhada diária, é só conferir os parágrafos seguintes. Sem mais delongas, vamos ao que importa!

Quais são os principais benefícios da caminhada diária para a saúde física?

A caminhada é capaz de oferecer uma série de benefícios para o indivíduo. Mas, dentre as principais delas, podemos mencionar as seguintes:

Melhora a saúde cardiovascular

A caminhada diária ajuda a melhorar a saúde cardiovascular de forma geral, sendo que é capaz até mesmo de reduzir o risco de doenças cardíacas, derrames e hipertensão arterial.

Isso ocorre porque ela aumenta a circulação sanguínea, melhora o fluxo de oxigênio para os músculos e fortalece o coração.

Inclusive, acaba sendo um excelente exercício físico para aqueles que estão tentando recuperar dos malefícios do cigarro.

E, de certa forma, a caminhada acaba sendo um ótimo remédio caseiro para parar de fumar urgente , haja vista que ajuda o paciente a lidar com a ansiedade e até sintomas de abstinência.

Ajuda a controlar o peso

Não há como falar sobre os benefícios da caminhada diária e ficar sem mencionar o fato de contribuir para o controle do peso corporal.

A caminhada diária ajuda a manter um peso saudável porque ela queima calorias e acelera o metabolismo do nosso corpo.

Além disso, a caminhada também ajuda a reduzir a gordura abdominal, algo que aumenta o risco de doenças crônicas.

Melhora a postura

Poucas são as pessoas que sabem que esse é um dos benefícios da caminhada diária, mas ela pode sim contribuir para uma significativa melhora na postura, desde que feita da maneira correta.

Além disso, a caminhada contribui para reduzir as dores nas costas e no pescoço, também, um sintoma que muitas pessoas costumam ter.

Como se isso não bastasse, a caminhada também tem o poder de fortalecer os músculos das pernas, melhorando o equilíbrio e prevenindo quedas.

Fortalece os ossos

A caminhada diária estimula a densidade óssea, algo capaz de prevenir a osteoporose e outras doenças ósseas.

No entanto, isso só se torna possível porque a caminhada tende a aumentar a pressão sobre os ossos, tornando-os mais fortes e resistentes.

Mas, para aquelas pessoas que querem maximizar ainda mais esse benefício, a nossa dica é fazer uso de suplementos para ganhar massa muscular feminino .

Dessa forma, além de fortalecer os ossos, é possível obter um músculo ainda mais torneado e definido, também.

Quais são os benefícios da caminhada diária para a saúde mental?

Quando se fala dos benefícios da caminhada diária, deve-se não apenas mencionar o bem que causa para o nosso corpo, mas também para a nossa mente.

Quanto a esse respeito, os benefícios são os seguintes:

Reduz o estresse e ansiedade

A caminhada diária ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, pois ela libera endorfina, um hormônio que ajuda a aliviar a tensão e a promover a sensação de bem-estar.

Além disso, ela também proporciona um momento de paz e tranquilidade, ajudando a relaxar a mente, contribuindo para obter uma melhor visualização de certos problemas.

Aumenta a autoestima

Quando uma pessoa começa a ter o compromisso de caminhar todos os dias, isso acaba oferecendo uma grande melhora na autoestima e confiança em si mesmo.

Isso ocorre porque ela melhora a aparência física, além de proporcionar uma sensação de conquista e realização pessoal.

Ou seja, acaba melhorando a autoimagem, algo que está diretamente relacionado com a melhora da autoestima.

Melhora a qualidade do sono

A caminhada diária pode melhorar a qualidade do sono, ajudando a reduzir a insônia e outros distúrbios do sono.

Isso ocorre porque ela libera hormônios que regulam o sono e ajudam a manter um ritmo circadiano saudável.

Além disso, a caminhada contribui para a produção de melatonina, o hormônio do sono.

Quais são os benefícios de fazer caminhada pela manhã?

Fazer caminhada pela manhã tem diversos benefícios para a saúde física e mental. Aqui estão alguns dos principais:

Aumenta a energia para o dia

Ao fazer caminhada pela manhã, o nosso corpo acaba liberando endorfina, um hormônio que ajuda a aumentar a energia e a disposição para as atividades diárias.

Melhora o humor

Com a liberação de endorfina pela caminhada, isso acaba ajudando também a melhorar o humor, haja vista que reduz os níveis de estresse e ansiedade.

Reduz o apetite

Um dos benefícios da caminhada diária pela banha é diminuir o apetite durante o dia, haja vista que acelera o metabolismo.

Dessa forma, acaba ajudando a controlar ainda mais os níveis de açúcar no sangue, algo excelente para quem tem hipoglicemia.

Aproveita a luz natural

Caminhar pela manhã permite que você aproveite a luz natural do sol, o que pode ajudar a regular o relógio interno do corpo e melhorar o humor.

Promove a regularidade

Por fim, a caminhada pela manhã ajuda a estabelecer uma rotina saudável e regular de atividade física, o que pode trazer benefícios duradouros para a saúde física e mental.

Existe algum risco ao praticar caminhada diária?

Não há como negar os benefícios da caminhada diária, mas devemos mencionar ainda que existem alguns riscos aos quais você deve ficar atento.

Uma das principais com certeza são as lesões. As lesões mais comuns associadas à caminhada estão relacionadas a problemas musculares ou de tendões, como tendinite, fascite plantar e lesões na coxa ou panturrilha.

Para evitar lesões, é interessante investir em calçados adequados e fazer um aquecimento antes da caminhada.

Além disso, pessoas com histórico de doenças cardíacas devem consultar um médico antes de iniciar a prática da caminhada diária.

É fundamental monitorar os sintomas, como dor no peito, falta de ar ou tontura, e interromper a caminhada imediatamente caso ocorram.

Caminhar sob condições climáticas extremas, como chuva forte ou calor excessivo, pode aumentar o risco de desidratação e outros problemas de saúde.

Nesse caso, a nossa dica é escolher horários e locais adequados para caminhar e se proteger de forma adequada contra as condições climáticas adversas.

Ainda que a caminhada seja uma atividade relativamente segura, há sempre o risco de acidentes, como tropeços, quedas ou atropelamentos.

Nesse cenário, uma possível queda pode ocasionar em lesões no manguito rotador , joelho, ombro e demais áreas do corpo.

Por isso, a nossa dica é sempre escolher locais seguros para caminhar e prestar atenção ao ambiente ao redor.

Como começar a caminhar todos os dias?

Para começar a caminhar todos os dias, procure sempre escolher um momento do dia que seja adequado à sua rotina.

A nossa recomendação é que a caminhada dure pelo menos 30 minutos, mas você pode começar com uma caminhada de 10 a 15 minutos e aumentar de forma gradual.

Procure sempre fazer uso de calçados confortáveis e roupas leves, que irão permitir a sua transpiração.

Além disso, não esqueça de beber bastante água antes, durante e depois da caminhada para manter o corpo hidratado.

O que acontece se caminhar 30 minutos todos os dias?

Em termos de saúde cardiovascular, caminhar todos os dias pode ajudar a reduzir o risco de doenças cardíacas, derrames e hipertensão arterial.

E isso só acontece porque melhora a circulação sanguínea, aumenta o fluxo de oxigênio para os músculos e fortalece o coração.

Além disso, caminhar diariamente também ajuda a controlar o peso, prevenir a osteoporose, melhorar a postura, reduzir o estresse e a ansiedade, aumentar a autoestima e melhorar a qualidade do sono.

Caminhar é uma atividade física de baixo impacto e fácil de ser realizada, o que torna a caminhada diária uma excelente opção para quem deseja manter um estilo de vida saudável e ativo.

No entanto, é importante lembrar que cada pessoa é única e pode apresentar diferentes resultados com a prática da caminhada, dependendo de sua rotina, hábitos alimentares, condições de saúde pré-existentes, entre outros fatores.

Preciso de equipamentos especiais para caminhar?

Sim, você precisa de alguns equipamentos especiais para caminhar, até mesmo para evitar quedas, lesões etc.

O mais importante é utilizar calçados confortáveis e roupas adequadas para praticar a atividade física, que permitam a transpiração e o movimento livre dos membros.

Além disso, não esqueça de sempre fazer uso do protetor solar, para evitar riscos de câncer de pele e ter de passar por uma cirurgia de Mohs .

Agora, se o seu intuito é de monitorar sua caminhada e estabelecer metas, pode usar um aplicativo de celular ou um dispositivo de rastreamento de fitness.

A caminhada é indicada para todas as idades?

Sim, a caminhada é uma atividade física indicada para pessoas de todas as idades e níveis de aptidão física.

Ela pode ser adaptada às necessidades individuais de cada pessoa, desde caminhadas mais curtas e leves até caminhadas mais intensas e longas.

Entretanto, a nossa dica é que cada indivíduo consulte um médico antes de iniciar qualquer atividade física, em especial se ele apresenta condições de saúde pré-existentes.

É possível perder barriga com caminhada?

Sim, é possível perder barriga com a prática regular de caminhada, desde que a pessoa combine a atividade física com uma alimentação saudável e equilibrada.

A caminhada ajuda a queimar calorias e acelerar o metabolismo, o que pode contribuir para a perda de gordura abdominal.

No entanto, devemos lembrar que a caminhada por si só não é suficiente para perder peso ou eliminar a gordura abdominal.

Na verdade, é fundamental combinar a atividade física com uma dieta saudável e equilibrada, além de outras atividades físicas, para obter resultados mais expressivos e duradouros.

Qual parte do corpo a caminhada trabalha?

A caminhada é uma atividade física que trabalha diversos grupos musculares do corpo, sendo capaz de fortalecer ossos como metatarso , pernas etc.

A caminhada é uma atividade que exige bastante dos músculos das pernas e dos glúteos, em especial quando realizada em terrenos mais íngremes ou com passos mais rápidos.

Ela ajuda a fortalecer os músculos da coxa, quadríceps e panturrilha, além de tonificar os glúteos, por exemplo.

Quando andamos, o abdômen também é ativado para manter o equilíbrio e o alinhamento do corpo. Isso ajuda a fortalecer os músculos abdominais e melhorar a postura.

Embora a caminhada não seja uma atividade que exija muito dos braços e dos ombros, eles são utilizados para ajudar no balanço do corpo e na movimentação dos membros superiores.

Isso pode ajudar a fortalecer os músculos do braço e melhorar a circulação sanguínea nessa região do corpo.

Além de trabalhar os grupos musculares específicos, a caminhada também ajuda a melhorar a saúde cardiovascular, ao aumentar o fluxo de sangue para o coração e reduzir a pressão arterial.

Ou seja, os benefícios da caminhada diária é uma excelente opção para quem deseja melhorar a saúde física e mental de forma segura e acessível.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.