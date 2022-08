Cerimônia de casamento celta: como funciona?

Apoie o 247

A cerimônia de casamento celta é uma experiência única e mágica. É uma celebração cheia de tradições e rituais que são realizados para unir o casal para toda a vida.

A cerimônia é repleta de simbolismos e significados profundos, que são explicados pelo druida durante a celebração.

Neste artigo vamos descobrir um pouco mais sobre o casamento celta e o que torna ele muito interessante.

A história da cerimônia de casamento celta

A história do casamento celta remonta aos tempos antigos, quando as tribos celtas viviam nas terras que hoje são a Grã-Bretanha, a Irlanda, a França e a Espanha.

Naquela época, o casamento era um evento muito importante para as tribos celtas, pois era visto como um laço que unia duas famílias e fortalecia os laços entre as tribos.

Os casamentos celtas eram geralmente celebrados em grandes festivais, que duravam vários dias. Durante esses festivais, havia muita música, dança e comida. As pessoas se vestiam com seus melhores trajes e usavam adornos elaborados.

Os noivos eram escolhidos pelas suas famílias e geralmente não se conheciam antes do casamento. No entanto, isso não significava que o casamento fosse forçado.

Muitas vezes, os noivos eram apaixonados um pelo outro e o casamento era apenas uma forma de oficializar o relacionamento.

Após o casamento, os novos maridos geralmente levavam suas esposas para suas tribos. Lá, elas eram bem-vindas e recebidas de braços abertos pelos parentes dos maridos.

Era uma forma de assegurar que as esposas estariam sempre bem cuidadas e protegidas.

Embora ocasionalmente houvesse alguns conflitos entre as famílias envolvidas nos casamentos celtas, na maioria das vezes esses eventos eram motivo de alegria e celebração para todos os envolvidos.

As características principais da cerimônia do casamento celta

Os casamentos celtas eram alegres e animados, e as características principais do casamento celta refletiam isso.

Além disso, as noivas usavam vestidos brancos e bonitos, e os noivos usavam trajes especiais que eram confeccionados para a ocasião.

Havia muita música e dança, e a comida era abundante. As pessoas se reuniam para celebrar o casamento, e era um evento muito importante na cultura celta.

As cerimônias de casamento celta são extremamente coloridas e cheias de significado.

Outros elementos comuns das cerimônias de casamento celta são as velas, as flores e os espelhos. Nesse sentido, tudo isso é usado para representar a pureza, a beleza e o amor.

Quais são as diferenças entre a cerimônia do casamento celta e outros tipos de casamentos?

O casamento celta é um tipo de casamento que é muito diferente de outros tipos de casamentos por pertencer a uma cultura mais antiga.

Por exemplo, o casamento celta não era somente um contrato entre duas pessoas, mas sim um compromisso entre duas famílias. As famílias eram responsáveis pelas escolhas dos parceiros e a união era vista como uma aliança estratégica.

Outra diferença é que o casamento celta não era apenas para a vida, mas sim para toda a eternidade.

Os espíritos dos mortos eram autorizados a habitar nos corpos dos noivos e, assim, o casamento era visto como uma forma de manter as almas juntas para sempre.

As cerimônias dos casamentos celtas incluíam rituais pagãos, como oferendas aos deuses da Terra e da Água, e os noivos eram unidos pelos laços do amor e da amizade, não pelos laços do matrimônio.

Rituais que acontecem durante uma cerimônia de casamento celta

Primordialmente, a cerimônia é realizada ao ar livre, em um lugar especialmente escolhido para o evento. Os noivos são acompanhados por um druida, que é o sacerdote celta, e por seus familiares e amigos mais próximos.

Os rituais que acontecem durante uma cerimônia de casamento celta são muito bonitos e especiais.

Um dos rituais mais importantes é o da união do fogo, onde os noivos acendem um fogo juntos e, em seguida, colocam as mãos sobre as chamas, para que elas sejam unidas para sempre.

Além disso, outro ritual muito bonito é quando os noivos dançam ao redor do fogo, para celebrar o seu amor.

Por que muitos casais optam por uma cerimônia celta?

Os casamentos celtas são uma ótima opção para aqueles que procuram um tipo de cerimônia diferente e cheio de significado.

Eles são especialmente populares entre os jovens casais, que desejam ter um casamento cheio de aventura e que seja diferente dos casamentos convencionais.

As cerimônias de casamento celtas têm suas raízes na Irlanda, Escócia e Galês, e são conhecidas por serem muito coloridas e alegres. Eles costumam ser realizados ao ar livre, em um campo ou bosque, e incluem várias danças e músicas tradicionais.

Uma das principais razões pelas quais os casamentos celtas são tão populares é o fato de que eles permitem que os noivos expressem sua criatividade.

Eles podem escolher um tema para o seu casamento, como "A Bela e a Fera" ou "Alice no País das Maravilhas", ou simplesmente optar por um design mais tradicional.

Além disso, os noivos podem usar vestidos de época ou até mesmo trajes de fantasia para a cerimônia.

Outra razão pela qual os casamentos celtas são tão populares é o fato de que eles geralmente são muito baratos.

Como não há necessidade de alugar um salão de festas ou investir em uma decoração super elaborada, os custos geralmente ficam bem abaixo dos valores cobrados pelos serviços convencionais.

Além disso, muitos destes tipos de cerimônias podem ser realizados em uma data alternativa, como durante a semana.

As refeições tradicionais servidas na cerimônia de casamento celta

As refeições tradicionais servidas na cerimônia de casamento celta são extremamente variadas. O prato principal é normalmente um guisado de carne, legumes e batatas, mas também pode ser um ensopado de peixe ou uma sopa.

Os acompanhamentos mais comuns incluem pão fresco, queijo e frutas. No entanto, a comida servida em um casamento celta varia muito de acordo com a região onde o casamento está sendo realizado.

Algumas refeições tradicionais podem incluir:

Sopa de Cebola Francesa

Esta sopa é feita com cebolas caramelizadas e queijo ralado. É servida quente ou fria e é um prato extremamente popular na França.

Ensopado de Peixe

Este prato é feito com diversos tipos de peixes e mariscos cozidos em uma panela grande. O ensopado é então servido com pão fresco e molho tártaro.

Carne Guisada

Este prato é feito com carne bovina cozida lentamente em um guisado rico e temperado. A carne guisada é servida quente sobre uma cama de batatas cozidas.

Torta de Maçã

A torta de maçã é um doce tradicional servido no final da refeição. A torta é normalmente recheada com maçãs frescas e canela, mas também pode conter outros ingredientes, como passas e nozes.

As danças típicas da cerimônia de casamento celta

As danças celtas são conhecidas por serem muito energéticas e animadas, e isso certamente se aplica às danças típicas do casamento celta.

Os noivos geralmente dançam juntos, mas às vezes também dançam com outros convidados.

As músicas são geralmente tradicionais celtas ou folk, e os bailarinos geralmente usam trajes típicos.

Os passos de dança podem variar dependendo da região da Irlanda ou da Escócia em que o casamento está sendo realizado, mas alguns dos passos mais populares incluem o “Sailor’s Hornpipe”, o “Highland Fling” e o “Sword Dance”.

Juntamente com outras coreografias populares incluem o “Hayspence Reel” e o “Devil in the Kitchen”. Contudo, independentemente dos passos específicos que sejam ensinados, as danças do casamento celta sempre envolvem muita diversão e alegria.

