Como algumas das maiores marcas brasileiras criaram seus nomes

Alguns nomes de marcas são familiares aos brasileiros não somente pelo poder e valor que representam no mercado, mas também por estarem em pleno processo de expansão nacional e internacional.

Algumas das marcas brasileiras mais valiosas gozam de reputação mundial e cativam consumidores por onde passam. Além disso, experienciam atualmente uma grande participação no mercado. Este é o caso da gigante brasileira Petrobrás que hoje está em processo dedesinvestimento, como mencionou Rafael Chaves Santos, diretor executivo de relacionamento institucional e sustentabilidade, já que teve uma de suas refinarias (Rlam) vendida para o Grupo Mubadala pelo valor de US $1,6 bilhões.

A Petrobras chama atenção do mundo com uma forte reputação internacional. Oferece ações de patrocínio nas áreas social, cultural e ambiental. Enquanto capital nacional, a estatal mostrou papel de destaque em ações de responsabilidade social corporativa, o que contribui para aumentar o valor de sua marca. Toda essa personalidade empresarial é transmitida no nome e no slogan ”Petrobrás: O desafio é a nossa energia”. Mas você já se perguntou como transmitir tanta complexidade e significado em tão poucas palavras?

Um nome feito para brilhar

Petróleo Brasileiro S/A é o nome da marca conhecida como Petrobrás que está avaliada em USD 10.560 mi. Sem dúvidas a marca é uma inspiração para quem quer investir, não somente em termos de conduta, mas também uma inspiração de como se tornar memorável à primeira vista. Outro exemplo é o banco público mais antigo do Brasil, o Branco do Brasil.

Popularmente conhecido como BB, o banco foi criado em 1808 e tem seu nome associado à sustentabilidade, ao incentivo à cultura, ao desenvolvimento social do país além de sua relação com o agronegócio e o comércio exterior.

Ao contrário, o Banco do Brasil em 2012 contratou a modelo Gisele Bündchen para ser o rosto global da sua marca e garantir visibilidade através do forte símbolo brasileiro de sucesso e profissionalismo que a topmodel representa.

Valores de alto valor

Empresa brasileira fundada em 1969, a Natura opera atualmente em nove países. A maior estratégia responsável por impulsionar a marca foi a associação da saúde e bem-estar das pessoas com o meio ambiente. Com o esforço e cooperação mundial entorno das alterações climáticase crise ambiental, o argumento de sustentabilidade revolucionou a imagem do mundo dos cosméticos e é transmitida no slogan ”bem estar bem”.

Além do nome simples com significado amplo, a consistência dos valores da marca foi fundamental para o seu sucesso, fazendo com que seja facilmente reconhecida nos países que atua. A Natura permanece fortemente associada à preservação do meio ambiente, investindo na agricultura familiar, projetos de reflorestamento, embalagens de papelão, refis entre outras iniciativas verdes. Valores ambientais estes que são altamente monetizados no mercado e que contribui para o valor de USD 3.307 mil da marca.

